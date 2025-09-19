حقوق نخست وزیران در اروپا؛ چه کسی بیشترین و چه کسی کمترین را میگیرد؟
بیشترین حقوق ماهانه
نخستوزیر لوکزامبورگ: ۳۲ هزار یورو
کمترین حقوق ماهانه
نخستوزیر ایتالیا: ۷۳۰۰ یورو
صدراعظم آلمان: ۳۰ هزار یورو
نخستوزیر بلژیک: ۲۲ هزار یورو
نخستوزیر فرانسه: ۱۶ هزار یورو
نخستوزیر انگلیس: ۱۶ هزار یورو
نخستوزیر پرتغال: ۸۷۰۰ یورو
نخستوزیر اسپانیا: ۸۵۰۰ یورو
در برخی کشورها مانند اسپانیا و ایتالیا، سیاستمداران میتوانند علاوه بر حقوق نخستوزیری، حقوق نمایندگی پارلمان را نیز دریافت کنند.
در برخی کشورها، بهویژه اعضای اتحادیه اروپا، برخی مقامات از حقوق و مزایای مادامالعمر برخوردار میشوند.