حقوق نخست‌ وزیران در اروپا؛ چه کسی بیشترین و چه کسی کمترین را می‌گیرد؟

بیشترین حقوق ماهانه

نخست‌وزیر لوکزامبورگ: ۳۲ هزار یورو

کمترین حقوق ماهانه

نخست‌وزیر ایتالیا: ۷۳۰۰ یورو

صدراعظم آلمان: ۳۰ هزار یورو

نخست‌وزیر بلژیک: ۲۲ هزار یورو

نخست‌وزیر فرانسه: ۱۶ هزار یورو

نخست‌وزیر انگلیس: ۱۶ هزار یورو

نخست‌وزیر پرتغال: ۸۷۰۰ یورو

نخست‌وزیر اسپانیا: ۸۵۰۰ یورو

در برخی کشورها مانند اسپانیا و ایتالیا، سیاستمداران می‌توانند علاوه بر حقوق نخست‌وزیری، حقوق نمایندگی پارلمان را نیز دریافت کنند.

در برخی کشورها، به‌ویژه اعضای اتحادیه اروپا، برخی مقامات از حقوق و مزایای مادام‌العمر برخوردار می‌شوند.

