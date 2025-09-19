قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: جمعه ۲۸ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
87,410,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
86,245,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
116,546,000
|
طلای دست دوم
|
86,244,950
|
آبشده کمتر از کیلو
|
378,720,000
|
مثقال طلا
|
378,650,000
|
انس طلا
|
3,646.44
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
939,500,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
872,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
484,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
272,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
151,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
870,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
430,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
220,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
87,860,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
21,010,000
|
حباب نیم سکه
|
59,090,000
|
حباب ربع سکه
|
59,520,000
|
حباب سکه گرمی
|
46,470,000