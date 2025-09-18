تعلیق «جیمی کیمل» در پی شوخی با ماجرای «چارلی کرک»/ فیلم
شوخی با ماجرای «چارلی کرک» باعث حذف جیمی کمیل یکی از مشهورترین کمدین های آمریکا شد.
شبکه ایبیسی دیزنی برنامه معروف «جیمی کیمل لایو» را بهدنبال اظهارات جنجالی این کمدین درباره ماجرای ترور چارلی کرک به حالت تعلیق درآورد. کیمل در بخشی از برنامهاش با تمسخر واکنش دونالد ترامپ به کشتهشدن کرک گفت: «این نوع سوگواری شبیه رفتار یک کودک چهارساله برای ماهی طلاییاش است، نه یک رئیسجمهور برای دوستش.» او همچنین جناح راست آمریکا را متهم کرد که میکوشند عامل ترور را از خودشان مبرا کنند و این ماجرا را به سود سیاسی بدل سازند. این اظهارات که با واکنشهای تند هواداران ترامپ و جریان MAGA همراه شد، نهایتاً منجر به توقف پخش برنامه شد.