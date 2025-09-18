خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعلیق «جیمی کیمل» در پی شوخی با ماجرای «چارلی کرک»/ فیلم

تعلیق «جیمی کیمل» در پی شوخی با ماجرای «چارلی کرک»/ فیلم
کد خبر : 1687792
لینک کوتاه کپی شد.

شوخی با ماجرای «چارلی کرک» باعث حذف جیمی کمیل یکی از مشهورترین کمدین های آمریکا شد.

شبکه ای‌بی‌سی دیزنی برنامه معروف «جیمی کیمل لایو» را به‌دنبال اظهارات جنجالی این کمدین درباره ماجرای ترور چارلی کرک به حالت تعلیق درآورد. کیمل در بخشی از برنامه‌اش با تمسخر واکنش دونالد ترامپ به کشته‌شدن کرک گفت: «این نوع سوگواری شبیه رفتار یک کودک چهارساله برای ماهی طلایی‌اش است، نه یک رئیس‌جمهور برای دوستش.» او همچنین جناح راست آمریکا را متهم کرد که می‌کوشند عامل ترور را از خودشان مبرا کنند و این ماجرا را به سود سیاسی بدل سازند. این اظهارات که با واکنش‌های تند هواداران ترامپ و جریان MAGA همراه شد، نهایتاً منجر به توقف پخش برنامه شد.

منبع بامدادنو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی