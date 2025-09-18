ربع پهلوی و خانواده اش، هر روز ضایع تر از دیروز

همزمان با اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی و انتشار تصاویر تکان‌دهنده از کودکان شهید زیر آوار، همسر رضا پهلوی با انتشار هشتگ «اسرائیل بزن» از این اقدامات حمایت کرد. به دنبال آن، دیگر اعضای خانواده پهلوی و شخص خود رضا پهلوی نیز در همراهی با این جنایات، از اقدامات رژیم صهیونیستی پشتیبانی کردند.

رضا پهلوی در صفحات مجازی خود ایران را آغازگر این درگیری معرفی کرد و در اظهاراتی ضدایرانی خود را شریک اسرائیل دانست و گفت: «ما همه در این مبارزه با هم هستیم و پیروز خواهیم شد.» او در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی، حمایت خود از رژیم صهیونیستی را اینگونه توجیه کرد که هرچیزی که نظام ایران را تضعیف کند، اقدامی مثبت است. این موضع‌گیری که تلویحاً حمایت از کشتار غیرنظامیان بود، حتی مجری بی‌بی‌سی را متعجب کرد.

خانواده پهلوی همچنین در جریان کشته شدن دو صهیونیست در واشینگتن، همدردی و همراهی خود با رژیم صهیونیستی را اعلام کرد. پهلوی در یکی از پست‌های خود تأکید کرد: «امروز ما در کنار اسرائیل و نمایندگی آن در آمریکا ایستاده‌ایم. مبارزه ما یکی است.» این همبستگی فراتر از بیانیه‌های رسانه‌ای است تا حدی که دو تن از مشاوران رضا پهلوی، سعید قاسمی‌نژاد و بهنام طالب‌لو، در طراحی نقشه اولویت‌های حمله به ایران نقش داشته‌اند.

این همکاری حتی به اعضای درجه دو خانواده پهلوی نیز گسترش یافته است. برای مثال نور پهلوی، یکی از دختران رضا پهلوی، در مراسم اکران مستندی در حمایت از صهیونیست‌های کشته‌شده در عملیات طوفان الاقصی شرکت کرد و با کارگردان آن عکس گرفت. همچنین ایمان پهلوی، دختر دیگر او همزمان با خبر درگذشت الهه حسین‌نژاد، مراسم عروسی خود با یک تاجر یهودی آمریکایی را با حضور رضا پهلوی و چند خواننده لس‌آنجلسی برگزار کرد. این مراسم در حالی برگزار شد که رضا پهلوی و رسانه‌های همراه او با سوءاستفاده از حادثه قتل الهه حسین‌نژاد، فضای مجازی را پر از غم کرده بودند تا با ایجاد فشار روانی نارضایتی در ایران را تشدید کنند.

