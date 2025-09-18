فیلمهای سینمایی امروز تلویزیون
«جو موز فروش» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه
«مجنون بیلیلی» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش
«پدرخوانده» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش
«اینک آخرالزمان» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر
«همه چیز در مورد خواهرم» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
«کاتاک قهرمان» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک
«مکانی آرام: روز اول» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش
«پیروزی پینگ پنگ» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه
«فراموشی» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«قصههای مجید (صبح روز بعد)» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«تیم ملی در قلب من» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید
«سنت اکس» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«پدر خوانده ۲» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش
«تایپیست هنرمند» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش
«دزدان ماه» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه