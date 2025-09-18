خبرگزاری کار ایران
فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون
کد خبر : 1687734
«جو موز فروش» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«مجنون بی‌لیلی» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش

«پدرخوانده» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش

«اینک آخرالزمان» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«همه چیز در مورد خواهرم» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«کاتاک قهرمان» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«مکانی آرام: روز اول» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش

«پیروزی پینگ پنگ» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه

«فراموشی» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«قصه‌های مجید (صبح روز بعد)» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«تیم ملی در قلب من» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«سنت اکس» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«پدر خوانده ۲» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش

«تایپیست هنرمند» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش

«دزدان ماه» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه

