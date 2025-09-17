خبرگزاری کار ایران
هزینه حفاظت از ایلان ماسک چقدر است؟

هزینه حفاظت از ایلان ماسک چقدر است؟
طبق بیانیه‌ی سال ۲۰۲۵ تسلا، این شرکت در سال ۲۰۲۴ مبلغ ۲٫۸ میلیون دلار برای امنیت ماسک هزینه کرد؛ عددی که معادل حقوق ۱۲ قرن یک کارمند است.

طبق بیانیه‌ی سال ۲۰۲۵ تسلا، این شرکت در سال ۲۰۲۴ مبلغ ۲٫۸ میلیون دلار برای امنیت ماسک هزینه کرد؛ عددی که معادل حدوداً هفته‌ای ۵۴٬۰۰۰ دلار می‌شود.

هزینه حفاظت از ماسک با نرخ دلار امروز چیزی در حدود ۲۸۰ میلیارد تومان می‌شود. با فرض دریافت دستمزد ماهانه حدود ۱۸ میلیون تومان، یک کارمند معمولی در ایران برای دریافت ۲۸۰ میلیارد تومان باید ۱۲ قرن کار کند.

 

