اظهارات جنجالی نظامی آمریکایی/فیلم

یک نظامی آمریکایی اظهار کرد: اسرائیل بنگاه جنایت است و هیچ جایگزینی برای آن جز نابودی کامل وجود ندارد!

«اسکات ریتر» افسر و بازرس سابق تسلیحات سازمان ملل گفت: دوقتی از سلطه‌گری جنایتکارانه صحبت می‌کنم، منظورم این است که آن‌ها برای حفظ جایگاه خود به‌عنوان ملت استثنایی منطقه، آماده ارتکاب جنایت هستند. هیچ جایگزینی برای اسرائیل جز نابودی کامل آن وجود ندارد.

اسرائیل برای منطقه یک قرص سمی، یک تومور سرطانی و یک انگل است. هیچ راهی برای زیبا کردن این واقعیت وجود ندارد. اسرائیل صرفاً یک بنگاه جنایتکارانه است، چه با نتانیاهو و چه بدون او.

منبع تسنیم
