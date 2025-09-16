خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1686585
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۲۵ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۲۵ شهریور

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

720,128

دلار (بازار آزاد)

990,700

یورو (صرافی بانک ملی)

843,594

یورو (بازار آزاد)

1,167,300

درهم امارات

271,210

پوند انگلیس

1,349,300

لیر ترکیه

24,000

فرانک سوئیس

1,249,000

یوان چین

139,400

ین ژاپن

673,380

وون کره جنوبی

711

دلار کانادا

719,100

دلار استرالیا

661,700

دلار نیوزیلند

592,000

دلار سنگاپور

775,700

روپیه هند

11,270

روپیه پاکستان

3,518

دینار عراق

772

پوند سوریه

76

افغانی

14,680

کرون دانمارک

156,300

کرون سوئد

107,100

کرون نروژ

101,000

ریال عربستان

264,890

ریال قطر

281,300

ریال عمان

2,577,800

دینار کویت

3,257,100

دینار بحرین

2,633,200

رینگیت مالزی

236,200

بات تایلند

31,160

دلار هنگ کنگ

127,600

روبل روسیه

12,010

منات آذربایجان

585,500

درام ارمنستان

2,590

لاری گرجستان

367,100

سوم قرقیزستان

11,350

سامانی تاجیکستان

106,200

منات ترکمنستان

285,400
انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
