قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۲۵ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
88,313,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
87,133,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
117,845,000
|
طلای دست دوم
|
87,201,660
|
آبشده کمتر از کیلو
|
382,930,000
|
مثقال طلا
|
382,830,000
|
انس طلا
|
3,688.40
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
939,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
873,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
482,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
279,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
153,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
873,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
435,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
230,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
68,020,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
3,000,000
|
حباب نیم سکه
|
51,090,000
|
حباب ربع سکه
|
60,020,000
|
حباب سکه گرمی
|
45,240,000