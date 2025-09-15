گاف عجیب ترامپ درباره تعداد قربانیان مواد مخدر در آمریکا/فیلم
رئیس جمهور آمریکا که بارها جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا را به خاطر گافهایش مسخره میکرد این روزها دست کمی از بایدن ندارد.
ترامپ در پاسخ به سوالی درباره انتقاد نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از حمله ارتش آمریکا به یک قایق منتسب به قاچاقچیان مواد مخدر در دریای کارائیب که ۱۱ کشته برجا گذاشت مدعی شد، ونزوئلا مواد مخدر را از طریق باندهای خطرنام مواد مخدر به ایالات متحده متحده میفرستد؛ مواد مخدر غیرقانونی که سال گذشته جان ۳۰۰ میلیون نفر را در آمریکا گرفته است!
این درحالیست که جمعیت آمریکا در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۴۰.۱ میلیون نفر بوده است.