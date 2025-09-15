۱۵ سپتامبر روز جهانی نقطه است
۱۵ سپتامبر در تقویم جهانی، روزی است که به نام "روز جهانی نقطه" (International Dot Day) شناخته میشود. این روز، جشن گرفتن خلاقیت، جسارت و همکاری است و بر این ایده ساده تأکید دارد که یک حرکت کوچک میتواند به نتایج بزرگ و شگفتانگیزی منجر شود.
=منشأ یک داستان الهامبخش
ریشه این روز به یک کتاب کودکانه به نام "نقطه" (The Dot) بازمیگردد که در سال ۲۰۰۳ توسط پیتر اچ. رینولدز، نویسنده و تصویرگر آمریکایی، نوشته شد. داستان این کتاب درباره دختری به نام "واشتی" است که در کلاس هنر احساس میکند نمیتواند نقاشی بکشد و با ناامیدی مقابل یک بوم نقاشی خالی نشسته است. معلمش با مهربانی او را تشویق میکند که "فقط یک علامت بزن" و واشتی با عصبانیت یک نقطه کوچک روی کاغذ میگذارد.
در کمال شگفتی، معلم آن نقطه را در یک قاب زیبا قرار میدهد و آن را بالای میز خود آویزان میکند. با دیدن این نقطه ساده که در قاب قرار گرفته، واشتی به فکر فرو میرود و با خود میگوید: "من که میتوانم نقطههای بهتری بکشم!" این نقطه کوچک و این تشویق ساده، جرقهای میشود برای آزاد شدن خلاقیت واشتی و کشیدن مجموعهای از نقطههای بزرگ و کوچک و رنگارنگ.