۱۵ سپتامبر روز جهانی نقطه است

منشأ یک داستان الهام‌بخش

ریشه این روز به یک کتاب کودکانه به نام "نقطه" (The Dot) بازمی‌گردد که در سال ۲۰۰۳ توسط پیتر اچ. رینولدز، نویسنده و تصویرگر آمریکایی، نوشته شد. داستان این کتاب درباره دختری به نام "واشتی" است که در کلاس هنر احساس می‌کند نمی‌تواند نقاشی بکشد و با ناامیدی مقابل یک بوم نقاشی خالی نشسته است. معلمش با مهربانی او را تشویق می‌کند که "فقط یک علامت بزن" و واشتی با عصبانیت یک نقطه کوچک روی کاغذ می‌گذارد.

در کمال شگفتی، معلم آن نقطه را در یک قاب زیبا قرار می‌دهد و آن را بالای میز خود آویزان می‌کند. با دیدن این نقطه ساده که در قاب قرار گرفته، واشتی به فکر فرو می‌رود و با خود می‌گوید: "من که می‌توانم نقطه‌های بهتری بکشم!" این نقطه کوچک و این تشویق ساده، جرقه‌ای می‌شود برای آزاد شدن خلاقیت واشتی و کشیدن مجموعه‌ای از نقطه‌های بزرگ و کوچک و رنگارنگ.

