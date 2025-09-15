خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1685991
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۲۴ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۲۴ شهریور

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

720,325

دلار (بازار آزاد)

976,900

یورو (صرافی بانک ملی)

845,220

یورو (بازار آزاد)

1,150,500

درهم امارات

267,870

پوند انگلیس

1,328,400

لیر ترکیه

23,700

فرانک سوئیس

1,229,600

یوان چین

137,600

ین ژاپن

663,890

وون کره جنوبی

691

دلار کانادا

708,000

دلار استرالیا

651,300

دلار نیوزیلند

583,300

دلار سنگاپور

765,600

روپیه هند

11,110

روپیه پاکستان

3,484

دینار عراق

749

پوند سوریه

75

افغانی

14,500

کرون دانمارک

154,100

کرون سوئد

105,200

کرون نروژ

99,600

ریال عربستان

261,550

ریال قطر

269,400

ریال عمان

2,546,600

دینار کویت

3,214,800

دینار بحرین

2,600,700

رینگیت مالزی

233,200

بات تایلند

30,880

دلار هنگ کنگ

126,000

روبل روسیه

11,670

منات آذربایجان

578,300

درام ارمنستان

2,560

لاری گرجستان

363,300

سوم قرقیزستان

11,210

سامانی تاجیکستان

105,300

منات ترکمنستان

281,700
