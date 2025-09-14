قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۲۳ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
85,527,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
84,386,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
113,982,000
|
طلای دست دوم
|
84,331,530
|
آبشده کمتر از کیلو
|
370,450,000
|
مثقال طلا
|
370,320,000
|
انس طلا
|
3,643.13
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
909,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
851,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
471,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
271,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
150,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
848,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
420,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
215,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
66,820,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
3,020,000
|
حباب نیم سکه
|
47,110,000
|
حباب ربع سکه
|
56,530,000
|
حباب سکه گرمی
|
46,950,000