آیفون ۱۷ پرو؛ رقیب تازه دوربینهای سونی، کانن و نیکون!
اپل در رویداد اخیر خود از نسل جدید آیفونها رونمایی کرد؛ اما ستاره اصلی این مراسم، آیفون ۱۷ پرو بود؛ مدلی که بیش از هر زمان دیگری برای تولیدکنندگان محتوا و ولاگرها طراحی شده و میتواند جایگزین دوربینهای حرفهای شود.
اپل سهشنبه شب در مراسم معرفی محصولات جدید خود، آیفون ۱۷ پرو را با تمرکز ویژه بر تولیدکنندگان محتوا معرفی کرد؛ محصولی که به گفته کارشناسان، میتواند صنعت دوربینهای ولاگ را با چالش جدی روبهرو کند.
دوربین اصلی آیفون ۱۷ پرو اکنون ۵۶ درصد بزرگتر از نسل قبلی است؛ موضوعی که بهبود چشمگیری در کیفیت عکس و فیلم در شرایط نوری ضعیف، عمق میدان و وضوح تصویر ایجاد میکند. این گوشی سه دوربین ۴۸ مگاپیکسلی (اصلی، اولتراواید و تلهفوتو) دارد و امکان بزرگنمایی اپتیکال در پنج سطح (۰.۵، ۱، ۲، ۴ و ۸ برابر) را فراهم میسازد. دوربین سلفی هم از ۱۲ به ۱۸ مگاپیکسل ارتقا یافته است.
اما مهمترین جذابیت برای تولیدکنندگان محتوا، قابلیتهای ویدئویی تازه است. آیفون ۱۷ پرو مانند نسل قبلی از فیلمبرداری ۴K با نرخ ۱۲۰ فریم بر ثانیه در دالبی ویژن پشتیبانی میکند، اما ویژگیهایی همچون ضبط همزمان با دوربین جلو و عقب، Center Stage برای ضبط افقی و عمودی بدون چرخاندن گوشی و ویدئوی فوقپایدار ۴K/۶۰fps آن را به یک استودیوی جیبی تبدیل کرده است.
اپل همچنین همراه این گوشی از Final Cut Camera ۲.۰ رونمایی کرد؛ نسخهای تازه از اپلیکیشن ویرایش ویدئو که امکان ضبط در فرمت حرفهای ProRes RAW و open gate recording را فراهم میآورد؛ قابلیتی که انعطاف بیشتری برای تدوین، برش و اصلاح قاببندی به تدوینگران میدهد.
از سوی دیگر، آیفون ۱۷ پرو از فناوری Genlock پشتیبانی میکند؛ سیستمی که امکان هماهنگی چند دوربین در یک استودیو یا پروژه زنده را فراهم میکند؛ قابلیتی که پیشتر تنها در دوربینهای حرفهای سینمایی وجود داشت.
با این ویژگیها، اپل امیدوار است میلیونها تولیدکننده محتوای آنلاین که تاکنون وابسته به برندهایی مانند سونی، کانن و نیکون بودند، تنها به یک آیفون بسنده کنند. به نظر میرسد آیفون ۱۷ پرو نهتنها یک گوشی هوشمند، بلکه رقیبی جدی برای دوربینهای حرفهای بازار است.