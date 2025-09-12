این خوراکیها باعث بلوغ زودرس در کودکان میشوند
یک متخصص زنان و زایمان در خصوص عوارض بلوغ زودرس میگوید: یکی از عوارض بلوغ زودرس، بسته شدن زودهنگام سوچورهای استخوانی و در نتیجه کوتاهی قد کودک است.
امروزه رویش ریش و محاسن در پسرهای نوجوان و ظهور نشانههای بلوغ در دختران زودتر از دهههای قبل اتفاق میافتد.
کودکان زودتر به بلوغ میرسند و گاهاً از خود رفتارهایی ناشی از بلوغ جنسی و جسمی نشان میدهند؛ به گفته کارشناسان دلیل کاهش سن بلوغ از دهههای گذشته تاکنون تغییر سبک زندگی است.
نوع غذا، سبک پوشش، رفتارها، عادتها و... یک خانواده تشکیل دهنده سبک زندگی اعضای آن خانواده است که میتواند بر زمان بلوغ فرزندانشان تأثیر بگذارد.
برای بررسی بیشتر عوامل تأثیرگذار در بلوغ زودرس و عوارض آن برای کودکان و نوجوانان به سراغ عطیه جواهری متخصص زنان و زایمان رفتهایم.
بلوغ در چه سنی زودرس است؟
جواهری درباره پدیده بلوغ در نوجوانان میگوید: معمولاً یک دختر یا پسر نوجوان باید در بازه سنی ۹ تا ۱۱ سالگی نهایتاً تا ۱۴ سالگی به سن بلوغ برسد. در دوران بلوغ، تغییرات جسمی در نوجوان ظاهر میشود و صفات ثانویه و تمایلات جنسی شکل میگیرد. همچنین در دختران، تظاهرات دیگری مانند شروع عادت ماهیانه نیز از علائم بلوغ به شمار میرود.
وی درباره بلوغ زودرس میگوید: اگر سن بلوغ یک نوجوان کمتر از ۸ تا ۹ سالگی باشد، در واقع در سن کودکی اتفاق بیفتد، به عنوان بلوغ زودرس در نظر گرفته میشود.
این متخصص زنان و زایمان درباره عوامل به وجود آمدن بلوغ زودرس توضیح میدهد: اگر بخواهیم درباره علل بلوغ زودرس صحبت کنیم، وضعیت اجتماعی، نوع تغذیه، استفاده از فضای مجازی و... بسیار مؤثر هستند و ممکن است تعادل هورمونی کودک را بر هم زده و باعث بلوغ زودرس شوند. اما مهمترین عامل در ایجاد بلوغ، وضعیت ارثی، نژادی و نوع تغذیه کودک است.
فست فودها موجب بلوغ زودرس در کودکان میشوند
جواهری درباره تأثیر تغذیه در بروز بلوغ زودرس میگوید: استفاده از خوراکیهای نامناسب، فستفودها و... در ایجاد بلوغ زودرس تأثیر دارد؛ زیرا موجب افزایش وزن کودک و بالا رفتن توده چربی بدن او میشود.
وی درباره دیگر دلایل ابتلا به بلوغ زودرس در کودکان میگوید: همچنین ممکن است کودک به برخی بیماریها مبتلا باشد و از این طریق دچار بلوغ زودرس شود.به عنوان مثال، اگر ضربهای به ناحیه سر وارد شده و کودک دچار ضربه مغزی شود، یا تومورهایی در ناحیه تخمدان یا غدد فوق کلیه به دلیل تحریکات هورمونی ایجاد شود، این عوامل میتوانند منجر به بروز علائم بلوغ زودرس در کودک شوند.
این متخصص زنان و زایمان درباره درمان بلوغ زودرس در کودکان میگوید: معمولاً علت بلوغ زودرس از طریق علائمی که کودک نشان میدهد، قابل تشخیص است.
وی درباره عوارض بلوغ زودرس و اهمیت درمان سریع آن میگوید: یکی از عوارض بلوغ زودرس، بسته شدن زودهنگام سوچورهای استخوانی و در نتیجه کوتاهی قد کودک است. یکی از دلایلی که پیگیر درمان کودکانی هستیم که دچار بلوغ زودرس شدهاند، این است که این افراد بهزودی با مشکل کوتاهی قد مواجه میشوند و اگر به موقع تحت درمان قرار بگیرند، میتوانند رشد قدی نرمالی داشته باشند.
بلوغ زودرس درمان میشود؟
جواهری درباره درمان بلوغ زودرس در کودکان میگوید: درمان بلوغ زودرس به علت بروز آن بستگی دارد. از آنجا که کودک هنوز به سن واقعی نوجوانی نرسیده اما دچار بلوغ شده است، در معرض عوارض مختلفی قرار میگیرد. زیرا به دلیل تمایلاتی که پس از بلوغ در فرد ایجاد میشود، مانند تمایل به جنس مخالف، احتمال بروز برخی مشکلات برای او وجود دارد، چرا که کودکان در سنی نیستند که بتوانند مسائل اجتماعی را بهدرستی درک کنند.
این متخصص زنان و زایمان درباره آسیبهای اجتماعی ناشی از بلوغ زودرس در کودکان میگوید: کودکان به دلیل بلوغ زودرس و درگیری با برخی از آسیبهای اجتماعی، ممکن است با مشکلاتی مانند بیماریهای مقاربتی، بارداریهای ناخواسته و... مواجه شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که خانوادهها برای پیشگیری از بلوغ زودرس در کودکانشان چه اقداماتی میتوانند انجام دهند، میگوید: مهمترین نکته این است که مصرف غذاهای فستفودی و غذاهای پرکالری را برای کودکانی که فعالیت بدنی زیادی ندارند، محدودتر کنند.
جواهری در ادامه میگوید: توصیه میشود برای کودکان از غذاهای سالمتر استفاده شود و اصلاح سبک زندگی مورد توجه قرار گیرد، چرا که این موضوع در پیشگیری و درمان بلوغ زودرس بسیار مؤثر است. بهویژه اگر خانوادهها بتوانند از دوران کودکی، فرزند خود را به یک سبک زندگی سالم عادت دهند و مصرف غذاهای مضر را کاهش دهند، اثرگذاری آن بیشتر خواهد بود.
جواهری درخصوص تأثیر فعالیت بدنی در عدم یا ایجاد بلوغ زودرس در کودکان کیگوید: کودکان باید تشویق شوند تا به بازیهایی بپردازند که فعالیت بدنی ایجاد میکند؛ چرا که در حال حاضر اغلب کودکان بیشتر به بازیهای فکری میپردازند و تحرک بسیار کمی دارند. افزایش فعالیت بدنی میتواند نقش مهمی در کاهش خطر اضافه وزن داشته باشد.
وی در ادامه میگوید: در نهایت، فضای مجازی نقش مهمی دارد و هرچه کودکان کمتر فیلمهای اکشن و محتواهای نامناسب مجازی را تماشا کنند، قطعاً در پیشگیری و درمان بلوغ زودرس مؤثر خواهد بود. این در حالی است که برخی والدین برای سرگرم کردن فرزندان خود، گوشی موبایل، لپتاپ و... را بدون کنترل در اختیار آنها قرار میدهند.