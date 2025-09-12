همکاری در جنگ اسپاتیفای را زمین میزند؟
در ماههای اخیر، گروههای متعددی از موسیقیدانان مستقل و شناختهشده آثار خود را از اسپاتیفای حذف کردهاند. دلیل اصلی این اقدام، سرمایهگذاریهای میلیونی مدیرعامل اسپاتیفای، دنیل اک، در یک شرکت فعال در حوزه تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی عنوان شده است؛ تصمیمی که اعتراض بسیاری از هنرمندان را برانگیخته است.
از تابستان امسال تاکنون، فهرست بلندی از گروههای موسیقی اعلام کردهاند که آثارشان را از اسپاتیفای، بزرگترین پلتفرم استریم موسیقی جهان با حدود ۷۰۰ میلیون کاربر، خارج میکنند. این موج ابتدا با گروه ایندی «دیرهوف» آغاز شد و سپس نامهایی چون «شیو شیو»، «کینگ گیزارد اند د لیزارد ویزارد» و «هاتلاین تیانتی» به آن پیوستند. در ادامه، گروهها و هنرمندانی نظیر «ماینابردز»، «کادجا بونه» و «یانگ ویدوز» نیز راه مشابهی را در پیش گرفتند.
اعتراض اصلی این هنرمندان به ارتباط مستقیم دنیل اک، مدیرعامل اسپاتیفای، با شرکت آلمانی «هلسینگ» است؛ استارتاپی فعال در زمینه فناوریهای نظامی و تولید پهپاد، هواپیما و زیردریاییهای مجهز به هوش مصنوعی. اک از طریق شرکت سرمایهگذاری خود، «پریما ماتریا»، صدها میلیون دلار به این مجموعه تزریق کرده و اکنون رئیس هیئتمدیره آن است. او در مصاحبهای اعلام کرده که به دلیل نقش پررنگ هوش مصنوعی در جنگ روسیه و اوکراین، سرمایهگذاری در چنین حوزهای را دوچندان کرده است.
این نخستین باری نیست که هنرمندان اسپاتیفای را ترک میکنند. پیشتر تام یورک، تیلور سوئیفت، نیل یانگ و جونی میچل نیز به دلایل متفاوتی چون حقالزحمه اندک یا همکاری اسپاتیفای با پادکست جنجالی جو روگان از این پلتفرم فاصله گرفته بودند. اما موج تازه بیشتر به دغدغههای اخلاقی درباره پیوند موسیقی و صنعت جنگ گره خورده است. گروه دیرهوف در بیانیهای اعلام کرد: «ما نمیخواهیم موسیقیمان در خدمت کشتار باشد. اگر قرار است موفقیت ما به فناوریهای جنگی گره بخورد، از این بازی کنار میکشیم.»
با وجود این اعتراضها، اسپاتیفای تأکید کرده که بیشترین میزان پرداخت را به صاحبان آثار دارد و در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰ میلیارد دلار به صنعت موسیقی پرداخت کرده است. با این حال بسیاری از هنرمندان، از جمله جیمی استوارت از گروه شیو شیو، میگویند کیفیت صدا پایین است و مدل اقتصادی استریم به نفع کمپانیهاست، نه نوازندگان.
«کادجا بونه» نیز در ماه اوت اعلام کرد تمام آثار آیندهاش، از جمله EP جدیدش، نه تنها در اسپاتیفای بلکه در دیگر پلتفرمهای بزرگ هم منتشر نخواهد شد. به گفته او، این تصمیم راهی است برای ایستادگی در برابر آنچه «تسلط شرکتهای تکنولوژی بر سرنوشت موسیقی» توصیف میکند.