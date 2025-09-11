خانه



۲۰ شهریور در تقویم ایرانی روز مبارزه با حیوان آزاری است

بیستم شهریور در تقویم ایرانی به طور رسمی به عنوان "روز ملی مبارزه با خشونت علیه حیوانات" نامگذاری شده است. این نامگذاری به یادبود حادثه‌ای دلخراش در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت که در آن یک خرس قهوه‌ای مادر و دو توله‌اش در منطقه‌ای در استان اصفهان به طرز فجیعی کشته شدند. انتشار تصاویر و فیلم این واقعه، موجی گسترده از انزجار و اعتراض عمومی را در سراسر کشور به دنبال داشت و باعث شد تا فعالان و گروه‌های حامی محیط زیست و حقوق حیوانات، این روز را به عنوان نمادی برای مقابله با حیوان‌آزاری تعیین کنند.