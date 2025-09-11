۲۰ شهریور در تقویم ایرانی روز مبارزه با حیوان آزاری است
بیستم شهریور در تقویم ایرانی به طور رسمی به عنوان "روز ملی مبارزه با خشونت علیه حیوانات" نامگذاری شده است. این نامگذاری به یادبود حادثهای دلخراش در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت که در آن یک خرس قهوهای مادر و دو تولهاش در منطقهای در استان اصفهان به طرز فجیعی کشته شدند. انتشار تصاویر و فیلم این واقعه، موجی گسترده از انزجار و اعتراض عمومی را در سراسر کشور به دنبال داشت و باعث شد تا فعالان و گروههای حامی محیط زیست و حقوق حیوانات، این روز را به عنوان نمادی برای مقابله با حیوانآزاری تعیین کنند.
تاریخچه و ریشه نامگذاری
این روز به دلیل کشتار بیرحمانه یک خرس مادر و دو تولهاش در شهریور سال ۱۳۹۰ در سمیرم اصفهان، توسط فعالان محیط زیست نامگذاری شد. این حادثه، به دلیل شدت خشونت و بیرحمی، احساسات جامعه را جریحهدار کرد و به یک نقطه عطف در جنبش حمایت از حقوق حیوانات در ایران تبدیل شد. گروههای فعال خواستار ثبت این فاجعه در تاریخ شدند تا یادآور لزوم مقابله با خشونت علیه حیوانات و ترویج فرهنگ مهربانی با آنها باشد.