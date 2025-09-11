خبرگزاری کار ایران
۲۰ شهریور روز گرگان است

۲۰ شهریور روز گرگان است
بیستم شهریور در تقویم ملی ایران، به نام "روز گرگان" نام‌گذاری شده است. این روز فرصتی است برای گرامیداشت شهری باستانی که در طول تاریخ، با نام‌های مختلفی از جمله هیرکانیا و استرآباد شناخته می‌شده و نقشی کلیدی در تاریخ و فرهنگ ایران ایفا کرده است. نام‌گذاری این روز در سال ۱۳۹۷ و با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور انجام شد تا هویت تاریخی، فرهنگی و طبیعی این شهر کهن بیشتر نمایان شود.

تاریخچه و هویت گرگان

گرگان، شهری است که در مرز کوه و دریا واقع شده و از دیرباز به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد خود، همواره مورد توجه قرار گرفته است. این شهر، بخشی از منطقه تاریخی هیرکانیا است که در دوران باستان پایتخت پادشاهی بزرگی بوده و در مسیر جاده ابریشم قرار داشته است. نام گرگان نیز از همین نام باستانی هیرکانیا گرفته شده است.

در دوره اسلامی، نام این شهر به "استرآباد" تغییر یافت. این نام تا دوره پهلوی اول پابرجا بود، تا اینکه در سال ۱۳۱۶، با تصویب مجلس شورای ملی، دوباره به نام تاریخی و کهن خود، "گرگان" بازگشت. این تغییر نام، نمایانگر تلاش برای احیای هویت تاریخی و فرهنگی گرگان بود.

نمادهای فرهنگی و تاریخی گرگان

برج گنبد قابوس، یکی از برجسته‌ترین نمادهای تاریخی گرگان و یک اثر ثبت شده در میراث جهانی یونسکو است. این برج آجری که به دستور قابوس بن وشمگیر در قرن چهارم هجری ساخته شده، شاهکاری از معماری اسلامی و نمادی از علم و هنر در آن دوران است.

علاوه بر این، مدرسه عمادیه، خانه تقوی‌ها، مسجد جامع گرگان و کاخ موزه گرگان نیز از جمله بناهای تاریخی ارزشمند این شهر هستند که هر کدام بخشی از روایت بلند تاریخ گرگان را بازگو می‌کنند.

