چه شد که آیت‌ الله طالقانی به امامت جمعه تهران انتخاب شد؟

رابطه میان امام خمینی (س) و مرحوم آیت الله طالقانی از روابط توام با احترامی بود که مورد نظر همگان بود. اکنون در سالگرد رحلت ایشان که در نوزدهم شهریور ماه سال 58 رخ داد به انتشار خاطره ای از سید محمدصادق قاضی طباطبایی فرزند آیت‌الله حاج سید حسین قاضی طباطبایی(س) می پردازیم. در این خاطره آمده است:

یکی از دغدغه‌ های که آقای طالقانی را رنج می‌ داد این بود که ایران تنها کشور اسلامی است که نماز جمعه ندارد. من گاهی اوقات در خدمت ایشان به مسجد جامع نارمک می‌ رفتم که سید محمد تقی واحدی آنجا نماز جمعه می‌ خواند. امام جمعه قبل از انقلاب سید حسن امامی بود که شاه تعیین می‌ کرد. آقای طالقانی بعد از پیروزی انقلاب به احمد خمینی گفت به امام بگویید نماز جمعه را در ایران احیا کند. احمد آقا خودش برای من نقل کرد و گفت: من به آقا (امام) گفتم امام لبخند زدند و فرمود: آقای طالقانی چه یادآوری خوبی کردند؟ به ایشان بگویید نماز جمعه را خود ایشان احیا کند. من به آقای طالقانی زنگ زدم و به ایشان گفتم حاج آقا می‌ گویند خود شما نماز جمعه را احیا کنید. گفت: به ایشان بگویید من تازه از زندان بیرون آمدم و مریض هستم توانایی ندارم نماز جمعه بخوانم باز امام تکرار فرمودند. از عهده آقای طالقانی بر می‌آید و جوانان با زبان شما آرام‌تر خواهند شد. وقتی به آقای طالقانی گفتم: فرمودند پس به من اجازه تامل بدهید. آن زمان آقا احمد جلالی در صدا و سیما بود آقای طالقانی به ایشان ماموریت می‌ دهند تا وسایل نماز جمعه را برای پس‌ فردا مهیا کنند و مکان نماز جمعه را نیز دانشگاه تهران انتخاب کردند. آقای طالقانی ادامه دادند: فکر نمی‌ کردیم نماز جمعه مورد استقبال قرار بگیرد چون مردم ایران به نماز جمعه عادت نکرده بودند و آقای طالقانی به احمد آقا گفتند: به امام بگویید فتوا بدهند وقتی مردم نماز جمعه می‌ خوانند احتیاجی ندارند نماز ظهر را بخوانند. من چون حق ندارم فتوا بدهم پس امام این فتوا را بدهند. آقای طالقانی 6 نماز جمعه را اقامه کردند یک بار در بهشت زهرا و 5 بار در دانشگاه تهران، نخستین نماز جمعه بعد از انقلاب در دانشگاه تهران برگزار شد. احمد آقا نقل کردند امام با دقت تمام خطبه‌ ها را که از تلویزیون پخش می‌ شد می‌ دیدند و خوشحال شدند.

