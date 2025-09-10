عرضه جدیدترین رمان خالق رمز داوینچی

نویسنده پرفروش آمریکایی، دن براون، خالق پدیده «رمز داوینچی» جدیدترین کتاب دلهره آور خود را به طور همزمان به ۱۶ زبان منتشر کرد.

راز اسرار که در حدود ۷۰۰ صفحه به زبان انگلیسی منتشر می‌شود، بازگشت براون را هشت سال پس از آخرین رمانش، "منشاء" نشان می دهد.

براون آن را «پیچیده‌ترین و جاه‌طلبانه‌ترین رمانی که تا به امروز نوشته‌ام» نامید.

مدیر عامل ناشر پنگوئن رندوم هاوس گلوبال، نیهار مالاویا، در بیانیه‌ای گفت: «علائم بارز کتاب‌های دن - کدها، هنر، تاریخ، مذهب، و علم پیشرفته-- در کنار طرحی پیش‌راننده به‌طور کامل به نمایش گذاشته شده است.»

ناشران، چاپخانه‌ها و مترجمان به‌طور محرمانه و با بندهای محرمانه سخت‌گیرانه کار می‌کردند تا از افشای اطلاعات در فاصله زمانی تا انتشار جلوگیری کنند.

منبع خبر آنلاین

انتهای پیام/