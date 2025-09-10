رونمایی از سلاح لیزری جدید / آپولو چه مشخصاتی دارد؟

شرکت استرالیایی سیستم‌های الکترواپتیک (EOS) با رونمایی از سلاح لیزری آپولو، گام بلندی در عرصه پدافند هوایی نوین برداشته است. این سیستم که برای مقابله با تهدید فزاینده پهپادها طراحی شده، یک نقطه عطف در فناوری انرژی هدایت‌شده محسوب می‌شود.

سلاح لیزری آپولو قادر است با سرعتی معادل سرعت نور، اهداف را در پوشش ۳۶۰ درجه و حتی در ارتفاعات عمودی رهگیری کند. یکی از ویژگی‌های برجسته این سیستم، توانایی ذخیره انرژی برای ۲۰۰ شلیک مستقل و بدون نیاز به منبع تغذیه خارجی است که آن را برای عملیات‌های پایدار ایده‌آل می‌سازد.

در ماه آگوست، EOS موفق به امضای اولین قرارداد صادراتی جهان برای یک سلاح لیزری ۱۰۰ کیلوواتی با یکی از کشورهای عضو ناتو در اروپا شد. این قرارداد نه‌تنها یک موفقیت برای صادرات دفاعی استرالیا، بلکه یک نقطه عطف جهانی در پذیرش سیستم‌های لیزری پرانرژی در میدان نبرد است.

دکتر آندریاس شوِر، مدیرعامل گروه EOS، در این باره گفت: «EOS این سلاح لیزری پرانرژی را برای پاسخ به نیاز فوری بازار و الزامات استراتژیک نوظهور برای دفاع در برابر حملات فوجی پهپادها با هزینه‌ای اقتصادی توسعه داده است. علاقه بین‌المللی شدیدی به سلاح‌های لیزری پرانرژی وجود دارد و به‌طور فزاینده‌ای مشخص می‌شود که این سیستم‌ها نقشی محوری در دفاع ضدپهپادی ایفا خواهند کرد.»

سلاح لیزری آپولو برای نصب در پیکربندی‌های مختلف، از جمله کانتینری و نصب‌شده روی خودرو، طراحی شده است. این سیستم با سامانه‌های فرماندهی و کنترل ناتو و سیستم‌های پدافند هوایی یکپارچه موجود سازگار است.

آپولو می‌تواند به صورت مستقل یا به عنوان بخشی از یک معماری دفاعی لایه‌ای در کنار پلتفرم‌های جنبشی (کینتیک) و سیستم‌های موشکی عمل کند.

