اینترنت ماهواره به موبایل در یک قدمی تحقق!
سرویس اینترنت ماهوارهای ایلان ماسک احتمالاً بهزودی اینترنت ماهواره به موبایل را برای کاربران فراهم خواهد کرد.
شرکت EchoStar، مالک Dish، اعلام کرد طی قراردادی به ارزش حدود ۱۷ میلیارد دلار، بخشی از مجوزهای فرکانس بیسیم خود را به اسپیسایکس واگذار میکند.
اسپیسایکس میگوید این طیف فرکانسی برای توسعهی نسل بعدی سرویس اینترنت ماهواره به موبایل استفاده خواهد شد و مشترکان Boost Mobile (زیرمجموعهی اکواستار) هم به این خدمات دسترسی پیدا میکنند.
اکواستار میگوید، این معامله همراه با فروش ۲۳ میلیارد دلاری طیف ۵G به AT&T که پیشتر اعلام شده بود، پروندهی تحقیقاتی کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) را به سرانجام میرساند.
پیشتر، برندن کار رئیس FCC، تحقیقاتی دربارهی برنامهی توسعهی ۵G شرکت اکواستار آغاز کرد. این اقدام پس از شکایت اسپیسایکس انجام شد که مدعی بود اکواستار «تقریباً هیچ استفادهای» از طیف فرکانسی خود برای ارتباطات ماهوارهای نمیکند.
اکواستار پیشتر قصد داشت از باند فرکانسی AWS-۴ (۲ گیگاهرتز) برای ارائهی سرویس ماهوارهای مستقیم به گوشیهای هوشمند استفاده کند، اما فروش اخیر عملاً این برنامه را متوقف میکند.