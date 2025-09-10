تاخت و تاز زیر سایه تاج و تخت؛ فرمولِ جادوئیِ ترامپ در روزهای دور از کاخ سفید!
رئیس جمهوری آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوریاش، متحمل ضرر مالی شد؛ پس از اتمام آن دوره و در خارج از کاخ سفید، فرمولی را برای درآمدزایی از راه سیاست پیدا کرد و حالا میلیاردی پول پارو میکند!
دونالد ترامپ تا همین لحظه پربارترین سال زندگیاش را سپری کرده است. ثروت رئیس جمهوری آمریکا هماکنون به رکورد ۷.۳ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ۴.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ یعنی زمانی که هنوز برای بازگشت به کاخ سفید در حال مبارزه انتخاباتی بود، افزایش یافته است. این رشد سه میلیارد دلاری ثروت، او را در فهرست ۴۰۰ ثروتمند برتر فوربس ۱۱۸ پله بالا آورده و امسال او را در رتبه ۲۰۱ قرار داده است.
در تاریخ آمریکا هیچ رئیس جمهوری به اندازه ترامپ از قدرتش برای تحصیل منفعت استفاده نکرده است. مَرکب اصلی او برای ثروتاندوزی «رمزارز» بوده است؛ طبقهای از داراییها که سرشار هیاهو و فریب و در معرض آسیبپذیریهای نظارتی است. ترامپ با همکاری سه پسرش در سپتامبر ۲۰۲۴ از یک شرکت رمزارز به نام World Liberty Financial رونمایی کرد که در ابتدا برای محبوبیت تقلا میکرد. در ادامه ترامپ کلید ورود به کاخ سفید را به چنگ آورد.
جاستین سان، کارآفرین حوزه رمزارز که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا او را به کلاهبرداری متهم کرده بود، با سرمایهگذاری ۷۵ میلیون دلاری در این شرکت، حدود ۴۰ میلیون دلار به جیب رئیس جمهور منتخب و میلیونها دلار دیگر به اعضای خانواده وی سرازیر کرد؛ سرمایهگذاریای که آغازگر موج ثروت بادآوردهای بود که از آن زمان تاکنون به طور چشمگیری افزایش یافته است. ترامپ در ماه ژانویه و چند روز پیش از بازگشت رسمی به کاخ سفید، از یک «میمکوین» رونمایی و صدها میلیون دلار به سرمایه نقدی خود اضافه کرد.
در کاخ سفید
ترامپ در تصدی مجدد سمت ریاست جمهوری، مقررات نظارتی بر کریپتو را لغو و قانونی را به نفع این صنعت امضا کرد که تضمینکننده منفعت شخصی او از حیث تعارض منافع بود. «میمکوین»های او در ابتدا تا سه ماه مسدود بودند اما حالا به طور روزانه باز میشوند و در هفته دهها میلیون دلار آزاد میکنند. در این بین، شرکت World Liberty Financial همواره در حال فروش «توکن» بوده که خریداران فاقد شفافیت را نیز شامل میشود و تاکنون حدود ۱.۴ میلیارد دلار درآمدزایی داشته است. نهادی متعلق به خانواده ترامپ از قبل این فروش، تقریبا ۷۵ درصد از عواید معادل بیش از یک میلیارد دلار ا به جیب میزند.
براساس نامهای که یک نهاد نظارتی منصوبشده از سوی دادگاه برای نظارت بر سازمان ترامپ در ماه مه به یک قاضی مستقر در نیویورک ارسال کرده است، به نظر میرسد که رئیس جمهوری آمریکا برای فروش بخشی از نهاد مذکور طرحهای دارد. با این حال، اینکه ترامپ چند درصد از آن مجموعه را فروخته یا اصلا تراکنشی رخ داده یا خیر، در هالهای از ابهام است. هویت خریدار ادعایی نیز همچنان نامعلوم است.
همزمان با هجوم حامیان به سمت داراییهای پرریسک، ترامپ سرمایه خود را با محافظهکاری مدیریت کرد. او در ابتدای تابستان، ۱۱۴ میلیون دلار بدهی مربوط به آسمانخراشی پریشاناحوال در نیویورک بهنام «۴۰ وال استریت» را تسویه کرد. او در ماه جولای، چند وام کوچکتر به ارزش تقریبی ۱۵ میلیون دلار مرتبط با عمارتهایش در نیویورک و فلوریدا، را تسویه کرد. ترامپ همچنین سرمایهگذاری خود را در اوراق قرضه شهرداری و شرکتی افزایش داد. ترازنامه ترامپ هماینک با بدهی تقریبی ۱.۱ میلیارد دلار و دارایی ۸.۴ میلیارد دلاری که ۱.۱ میلیارد دلار از آنها نقدشونده هستند، از هر زمانی قویتر است.
بهرهبرداری از رمزارزها
عمده رشد دارایی خالص ترامپ از ورود او به حوزه رمزارزها نشات میگیرد که برایش انبوهی از پول نقد به ارمغان آورد. او هنوز هم مقدار زیادی رمزارز دستنخورده دارد که با آزادسازی تدریجی آنها در طول دوران ریاستجمهوریاش، به افزایش ارزش آن منجر خواهد شد. فوربس در ادامه این گزارش به شاخصترین بخشهای امپراتوری ترامپ که در سال گذشته بیشترین رشد را داشتهاند، پرداخته است.
در سبد سرمایهگذاری ترامپ تقریباً همه چیز عملکرد خوبی داشته است. قضات دادگاههای استیناف نیویورک در ماه آگوست، حدود ۵۰۰ میلیون دلار جریمه مرتبط با اتهامات کلاهبرداری علیه وی را لغو کردند. کسبوکار صدور مجوز املاک ترامپ که سالها راکد مانده بود، با قدرت بازگشته و قراردادهای جدیدی در عربستان سعودی، ویتنام، رومانی، هند، قطر و امارات متحده عربی منعقد شده است. درآمدهای حاصل از این کسبوکار در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۸۰ درصد جهش کرد و به ۴۵ میلیون دلار رسید که ارزش آن(کسبوکار صدور مجوز) را ۴۰۰ میلیون دلار افزایش داد. مجموعه گلف و باشگاههای ترامپ در ایالات متحده، همچنان رو به رونق است و سود آن در سال ۲۰۲۴ با رشد حدود ۳۰ درصدی، به افزایش تقریبا ۳۲۵ میلیون دلاری دارایی خالص ترامپ منجر شد.