خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون
«بازرس سان و عنکبوت سیاه» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران

«محمد رسول الله (ص)» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش

«محمد رسول الله (ص)» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر

«سریع و خشن: هابز و شاو» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش

«شگفتی‌های میشکا» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«ربات جنگلی» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«باغبان» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه

«باشگاه مشت زنی» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش

«احمق و احمق تر» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«ایلیا جستجوی قهرمان» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«آواز گنجشک ها» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«سریع و خشن ۹» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش

«مکانی آرام ۲» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش

«به پیش» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه

