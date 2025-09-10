فیلمهای سینمایی امروز تلویزیون
«بازرس سان و عنکبوت سیاه» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران
«محمد رسول الله (ص)» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش
«محمد رسول الله (ص)» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر
«سریع و خشن: هابز و شاو» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش
«شگفتیهای میشکا» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
«ربات جنگلی» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک
«باغبان» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه
«باشگاه مشت زنی» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش
«احمق و احمق تر» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«ایلیا جستجوی قهرمان» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید
«آواز گنجشک ها» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«سریع و خشن ۹» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش
«مکانی آرام ۲» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش
«به پیش» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه