قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۱۹ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
88,502,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
87,322,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
118,002,000
|
طلای دست دوم
|
87,322,390
|
آبشده کمتر از کیلو
|
383,450,000
|
مثقال طلا
|
383,440,000
|
انس طلا
|
3,630.68
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
941,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
881,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
490,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
286,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
155,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
875,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
445,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
235,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
74,530,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
14,530,000
|
حباب نیم سکه
|
57,370,000
|
حباب ربع سکه
|
69,660,000
|
حباب سکه گرمی
|
48,570,000