آینده با هوش مصنوعی ترسناک است؟

پدرخوانده هوش مصنوعی هشدار داد: عده قلیلی ثروتمند، و انبوهی بیکار و فقیر می‌شوند

در جهانی که هوش مصنوعی روزبه‌روز در حال پیشرفت است، جفری هینتون پدرخوانده هوش مصنوعی هشدار می‌دهد که روند توسعه این فناوری ممکن است نتیجه‌ای تراژیک داشته باشد.

جفری هینتون، استاد بازنشسته دانشگاه تورنتو و یکی از پیشگامان یادگیری عمیق است که موفق به دریافت جایزه نوبل شده است. هینتون به تازگی در مصاحبه‌ای با Financial Times هشدار داده است که هوش مصنوعی در چارچوب اقتصادی سرمایه‌داری کنونی باعث خواهد شد ثروت در اختیار گروه کوچکی از صاحبان سرمایه قرار گیرد و در مقابل، میلیون‌ها نفر شغل‌شان را از دست بدهند.

سودهای بی‌پایان، و سیل بیکاران

با جایگزینی نیروی انسانی با هوش مصنوعی، شرکت‌ها می‌توانند هزینه‌های نیروی کار را کاهش دهند و سود قابل‌توجهی کسب کنند. هینتون این روند را این‌گونه توصیف می‌کند: «سود گسترده باعث خواهد شد که فقط تعداد اندکی پولدارتر شوند و اکثریت فقیرتر خواهند شد.»

در این میان برای مقابله با این سیل ناگزیر گزینه‌هایی مانند درآمد پایه همگانی (Universal basic income) یا برنامه‌های آموزش مجدد شغلی مطرح می‌شوند. اما هینتون نسبت به آن‌ها خوش‌بین نیست و باور دارد که سیستم درآمد پایه همگانی نمی‌تواند جایگزین ارزش اجتماعی و هویتی باشد که افراد از طریق کار کردن به‌دست می‌آورند.

رشد نابرابر، سقوط اخلاق

هینتون می‌گوید این مسئله صرفاً یک چالش اقتصادی نیست، بلکه زمینه‌ای برای نابرابری اجتماعی خواهد بود. اگر توسعه هوش مصنوعی در مسیر منافع کوتاه‌مدت شرکت‌ها هدایت شود، آینده‌ای تاریک در انتظار اکثریت جامعه خواهد بود.

نداشتن کنترل بر هوش برتر

علاوه بر تبعات اقتصادی، هینتون درباره خطرات بلندمدت هوش مصنوعی هشدار داد. او استعاره‌ رابطه پرستار و نوزاد را به‌عنوان الگویی که در آن هوش مصنوعی باید ما را محافظت کند؛ البته در چارچوبی که سلطه‌گر یا فراتر از کنترل انسانی نباشد، به‌کار می‌برد.

در پایان، هشدارهای جفری هینتون ما را به تأمل درباره آینده‌ هوش مصنوعی در جهان سرمایه‌داری وامی‌دارد. «اشتغال‌زایی هوش مصنوعی» اگر بدون چارچوب‌های اخلاقی و اقتصادی مناسب پیش برود، می‌تواند منجر به تغییرات گسترده‌ای در بازار کار و تضعیف طبقات کارگر شود. اینکه چگونه می‌توانیم میان پیشرفت فناوری و حفظ ارزش‌های انسانی تعادل ایجاد کنیم، پرسش اصلی است.

