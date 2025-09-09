۹ سپتامبر روز جهانی حفاظت از آموزش‌ و پرورش در مقابل حمله است

تاریخچه و اهمیت

این روز برای اولین بار در سال ۲۰۲۰ توسط سازمان ملل متحد و با همکاری یونسکو و یونیسف به رسمیت شناخته شد. هدف اصلی از این نام‌گذاری، جلب توجه جامعه جهانی به این واقعیت تلخ است که مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی به طور فزاینده‌ای هدف حملات مسلحانه قرار می‌گیرند. این حملات شامل بمباران، تخریب، استفاده نظامی از مدارس و ربودن دانش‌آموزان و معلمان است.

اهمیت این روز به دلایل زیر است:

حق آموزش: آموزش یک حق اساسی انسانی است که در شرایط جنگ و درگیری نباید قربانی شود. حمله به مراکز آموزشی، مانع از دسترسی کودکان و جوانان به تحصیل می‌شود و آینده آن‌ها را تهدید می‌کند.

ایمنی دانش‌آموزان: مدارس باید پناهگاه‌های امنی برای کودکان باشند، جایی که آن‌ها بتوانند بدون ترس از خشونت، رشد و یادگیری کنند.

ثبات جامعه: آموزش زیربنای ثبات و توسعه یک جامعه است. تخریب سیستم آموزشی، بازسازی و صلح پس از درگیری را بسیار دشوار می‌کند.

وضعیت جهانی

بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، حملات به مراکز آموزشی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. این حملات در مناطق درگیر جنگ، مانند سوریه، یمن، افغانستان و برخی مناطق آفریقا، به امری عادی تبدیل شده است. این حملات منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیر روانی و اجتماعی برای کل نسل‌ها می‌شود.

انتهای پیام/