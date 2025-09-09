خبرگزاری کار ایران
۹ سپتامبر روز جهانی حفاظت از آموزش‌ و پرورش در مقابل حمله است

۹ سپتامبر روز جهانی حفاظت از آموزش‌ و پرورش در مقابل حمله است
۹ سپتامبر روز جهانی حفاظت از آموزش‌ و پرورش در مقابل حمله (International Day to Protect Education from Attack) است. این روز با هدف افزایش آگاهی در مورد آسیب‌های ناشی از حملات به دانش‌آموزان، معلمان و مؤسسات آموزشی در سراسر جهان نام‌گذاری شده است. این حملات نه تنها مانع از حق آموزش می‌شوند، بلکه آسیب‌های روحی و جسمی عمیقی به جوامع وارد می‌کنند.

تاریخچه و اهمیت

این روز برای اولین بار در سال ۲۰۲۰ توسط سازمان ملل متحد و با همکاری یونسکو و یونیسف به رسمیت شناخته شد. هدف اصلی از این نام‌گذاری، جلب توجه جامعه جهانی به این واقعیت تلخ است که مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی به طور فزاینده‌ای هدف حملات مسلحانه قرار می‌گیرند. این حملات شامل بمباران، تخریب، استفاده نظامی از مدارس و ربودن دانش‌آموزان و معلمان است.

اهمیت این روز به دلایل زیر است:

حق آموزش: آموزش یک حق اساسی انسانی است که در شرایط جنگ و درگیری نباید قربانی شود. حمله به مراکز آموزشی، مانع از دسترسی کودکان و جوانان به تحصیل می‌شود و آینده آن‌ها را تهدید می‌کند.

ایمنی دانش‌آموزان: مدارس باید پناهگاه‌های امنی برای کودکان باشند، جایی که آن‌ها بتوانند بدون ترس از خشونت، رشد و یادگیری کنند.

ثبات جامعه: آموزش زیربنای ثبات و توسعه یک جامعه است. تخریب سیستم آموزشی، بازسازی و صلح پس از درگیری را بسیار دشوار می‌کند.

وضعیت جهانی

بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، حملات به مراکز آموزشی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. این حملات در مناطق درگیر جنگ، مانند سوریه، یمن، افغانستان و برخی مناطق آفریقا، به امری عادی تبدیل شده است. این حملات منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیر روانی و اجتماعی برای کل نسل‌ها می‌شود.

