۹ سپتامبر روز جهانی وسیله نقلیه الکتریکی است
۹ سپتامبر روز جهانی وسیله نقلیه الکتریکی (World EV Day) است، روزی که با هدف ترویج و آگاهیبخشی در مورد مزایای خودروهای برقی و نقش آنها در مبارزه با تغییرات اقلیمی نامگذاری شده است. این روز فرصتی است تا شرکتها، دولتها و افراد، تعهد خود را به آیندهای پایدار و عاری از آلودگی هوا نشان دهند.
هدف و اهمیت
این روز برای اولین بار در سال ۲۰۲۰ توسط سازمانهای فعال در حوزه حملونقل پایدار و با حمایت شرکتهای خودروسازی بزرگ مانند فورد، هیوندای و بامو، نامگذاری شد. هدف اصلی از این ابتکار، تشویق مردم به استفاده از خودروهای برقی به جای وسایل نقلیه با موتورهای احتراق داخلی است. مهمترین دلایل اهمیت این روز عبارتند از:
کاهش آلودگی هوا: خودروهای برقی با حذف انتشار گازهای گلخانهای و ذرات آلاینده، به بهبود کیفیت هوا و سلامت عمومی کمک میکنند.
کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی: با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی برای شارژ خودروهای برقی، میتوان وابستگی به نفت و گاز را کاهش داد.
کاهش آلودگی صوتی: موتورهای الکتریکی بسیار کمصداتر از موتورهای بنزینی هستند و به کاهش آلودگی صوتی در شهرها کمک میکنند.
فعالیتهای کلیدی در این روز
آزمایش رانندگی (Test Drive): شرکتهای خودروسازی به مردم امکان میدهند تا خودروهای برقی را امتحان کنند و با تجربه رانندگی با آنها آشنا شوند.
نمایشگاهها و کنفرانسها: رویدادهایی برای معرفی فناوریهای جدید، زیرساختهای شارژ و سیاستهای دولتی در حمایت از خودروهای برقی برگزار میشود.
کمپینهای آموزشی: با استفاده از رسانههای اجتماعی و وبسایتها، اطلاعاتی درباره نحوه عملکرد خودروهای برقی، هزینههای نگهداری و مزایای زیستمحیطی آنها ارائه میشود.
تأثیر این روز بر آینده حملونقل
روز جهانی وسیله نقلیه الکتریکی به عنوان یک کاتالیزور برای شتاببخشی به گذار از سوختهای فسیلی به انرژیهای پاک عمل میکند. این روز با افزایش آگاهی عمومی، به مردم کمک میکند تا تصمیمات بهتری برای خرید خودرو بگیرند و دولتها را ترغیب میکند تا در توسعه زیرساختهای شارژ و ارائه مشوقهای مالی برای خرید خودروهای برقی سرمایهگذاری کنند.
با افزایش تقاضا و کاهش هزینههای تولید، خودروهای برقی به زودی به یک گزینه مقرونبهصرفه و استاندارد در بازار تبدیل خواهند شد و نقش مهمی در ایجاد آیندهای سبز و پایدار ایفا خواهند کرد.