تاریخ دقیق ولادت امام جعفر صادق علیه السلام در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟
تاریخ دقیق ولادت امام جعفر صادق علیه السلام در تقویم شمسی برابر است با :
۱۴۰۴/۰۶/۱۹
چهارشنبه – ۱۹ شهریور ۱۴۰۴
تاریخ دقیق ولادت امام جعفر صادق علیه السلام در تقویم قمری برابر است با :
۱۴۴۷/۰۳/۱۷
الاربعاء – ۱۷ ربیع الاول ۱۴۴۷
تاریخ دقیق ولادت امام جعفر صادق علیه السلام در تقویم میلادی برابر است با :
۲۰۲۵-۰۹-۱۰
Wednesday – 2025 September 10
امام جعفر صادق (علیه السلام) متولد ۱۷ ربیع الاول ۸۳ قمری، رئیس مذهب شیعه و امام ششم شیعیان می باشد که در ۳۵ سالگی بعد از پدرش «محمدباقر» به امامت رسید.
ایشان از ازدواج خود با «حمیده البربریه» صاحب هفت پسر و سه دختر می باشد و در نهایت ۲۵ شوال ۱۴۸ قمری در ۶۵ سالگی مسموم و به شهادت رسیدند.
امام جعفر صادق (علیه السلام) بیشترین سال عمر را در میان یازده امام اول شیعیان داشته است.