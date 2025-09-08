تاریخ دقیق ولادت امام جعفر صادق علیه السلام در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق ولادت امام جعفر صادق علیه السلام در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۰۶/۱۹

چهارشنبه – ۱۹ شهریور ۱۴۰۴

تاریخ دقیق ولادت امام جعفر صادق علیه السلام در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷/۰۳/۱۷

‫الاربعاء‬ – ۱۷ ربیع الاول ۱۴۴۷

تاریخ دقیق ولادت امام جعفر صادق علیه السلام در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۰۹-۱۰

Wednesday – 2025 September 10

امام جعفر صادق (علیه السلام) متولد ۱۷ ربیع الاول ۸۳ قمری، رئیس مذهب شیعه و امام ششم شیعیان می باشد که در ۳۵ سالگی بعد از پدرش «محمدباقر» به امامت رسید.

ایشان از ازدواج خود با «حمیده البربریه» صاحب هفت پسر و سه دختر می باشد و در نهایت ۲۵ شوال ۱۴۸ قمری در ۶۵ سالگی مسموم و به شهادت رسیدند.

امام جعفر صادق (علیه السلام) بیشترین سال عمر را در میان یازده امام اول شیعیان داشته‌ است.

