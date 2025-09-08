خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاریخ دقیق ولادت امام جعفر صادق علیه السلام در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق ولادت امام جعفر صادق علیه السلام در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟
کد خبر : 1683337
لینک کوتاه کپی شد.

تاریخ دقیق ولادت امام جعفر صادق علیه السلام در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۰۶/۱۹

چهارشنبه – ۱۹ شهریور ۱۴۰۴

تاریخ دقیق ولادت امام جعفر صادق علیه السلام در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷/۰۳/۱۷

‫الاربعاء‬ – ۱۷ ربیع الاول ۱۴۴۷

تاریخ دقیق ولادت امام جعفر صادق علیه السلام در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۰۹-۱۰

Wednesday – 2025 September 10

امام جعفر صادق (علیه السلام) متولد ۱۷ ربیع الاول ۸۳ قمری، رئیس مذهب شیعه و امام ششم شیعیان می باشد که در ۳۵ سالگی بعد از پدرش «محمدباقر» به امامت رسید.

ایشان از ازدواج خود با «حمیده البربریه» صاحب هفت پسر و سه دختر می باشد و در نهایت ۲۵ شوال ۱۴۸ قمری در ۶۵ سالگی مسموم و به شهادت رسیدند.

امام جعفر صادق (علیه السلام) بیشترین سال عمر را در میان یازده امام اول شیعیان داشته‌ است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی