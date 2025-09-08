خبرگزاری کار ایران
۸ سپتامبر روز جهانی سوادآموزی است

هشتم سپتامبر به عنوان "روز جهانی سوادآموزی" نامگذاری شده است. این روز فرصتی است تا جهان بر اهمیت سوادآموزی برای افراد، جوامع و دولت‌ها تمرکز کند. سواد، فراتر از توانایی خواندن و نوشتن، یک ابزار حیاتی برای توانمندسازی افراد و پیشرفت جوامع است.

تاریخچه روز جهانی سوادآموزی

در سال ۱۹۶۵، اولین کنگره جهانی وزرای آموزش و پرورش در زمینه ریشه‌کنی بی‌سوادی در تهران برگزار شد. این کنگره نقطه عطفی در مبارزه جهانی با بی‌سوادی بود. به پاس تلاش‌های صورت گرفته در این کنگره، در نوامبر سال ۱۹۶۶، یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد) روز ۸ سپتامبر را به عنوان "روز جهانی سوادآموزی" اعلام کرد. از آن زمان، این روز هر ساله در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود.

چرا سوادآموزی مهم است؟

سواد تنها به معنای خواندن و نوشتن نیست، بلکه دروازه‌ای به سوی دانش، اشتغال، سلامت و مشارکت اجتماعی است. باسوادی به افراد کمک می‌کند تا:

بهبود کیفیت زندگی: سواد به افراد امکان می‌دهد به اطلاعات حیاتی در مورد سلامت، تغذیه و حقوق خود دسترسی پیدا کنند.

توسعه اقتصادی: باسوادی یکی از محرک‌های اصلی توسعه اقتصادی است. افراد باسواد شانس بیشتری برای یافتن شغل‌های بهتر دارند و می‌توانند در اقتصاد مشارکت فعال‌تری داشته باشند.

کاهش فقر و نابرابری: سوادآموزی به خصوص برای زنان و اقشار آسیب‌پذیر، ابزاری قدرتمند برای رهایی از فقر و کاهش نابرابری‌های اجتماعی است.

افزایش آگاهی اجتماعی و سیاسی: افراد باسواد می‌توانند در امور سیاسی و اجتماعی جامعه خود مشارکت فعال‌تری داشته باشند و آگاهانه‌تر تصمیم‌گیری کنند.

