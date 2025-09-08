ارتش آزادی‌ بخش خلق چین در رژه ۸۰مین سالگرد پیروزی بر ژاپن در جنگ جهانی دوم مجموعه‌ای از تسلیحات پیشرفته خود را به نمایش گذاشت. در میان این تجهیزات، سامانه موشکی HQ-۲۹ برای نخستین‌بار معرفی شد؛ موشکی عظیم‌الجثه با طول حدود ۷.۵ متر که قادر است موشک‌های بالستیک را در فاز میانی پرواز و حتی ماهواره‌های در مدار پایین زمین (LEO) را منهدم کند.

سامانه HQ-۲۹ در کنار HQ-۱۹ و HQ-۹ یک شبکه چندلایه پدافندی برای چین ایجاد می‌کند. HQ-۹ وظیفه دفاع ارتفاع پایین، HQ-۱۹ رهگیری موشک‌ها در ارتفاع بالا و HQ-۲۹ رهگیری در خارج از جو و نابودی ماهواره‌ها را بر عهده دارد. کارشناسان این ترکیب را معادل سامانه‌های آمریکایی SM-۳ و سامانه روسی S-۵۰۰ می‌دانند.

بنا بر گزارش‌ها، HQ-۲۹ با استفاده از پیشران سوخت جامد و فناوری «اصابت مستقیم به هدف» می‌تواند علاوه بر دفاع ضد موشکی، در نقش «ماهواره‌کش» نیز عمل کند. این ویژگی آن را به ابزاری کلیدی در جنگ‌های احتمالی آینده، به‌ویژه در دریاهای جنوب چین، بدل می‌کند؛ جایی که نابودی ماهواره‌های شناسایی یا ارتباطی می‌تواند شبکه فرماندهی و کنترل آمریکا را مختل سازد.

تحلیلگران می‌گویند معرفی HQ-۲۹ نشان می‌دهد چین یکی از معدود کشورهایی است که اکنون به سامانه کامل دفاع ضدبالستیک و توانایی ضدماهواره‌ای دست یافته است؛ موضوعی که می‌تواند موازنه قدرت در فضا و زمین را دستخوش تغییر جدی کند.

منبع خبر آنلاین

