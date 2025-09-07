سال‌هاست دانشمندان و پزشکان جهان به دنبال روشی برای درمان سفیدی مو هستند و اخیرا پزشکان چینی می‌گویند، روش موثری برای درمان سفیدی مو که ریشه در طب سنتی چینی دارد پیدا کرده‌اند. بنابه گفته این پزشکان، روش درمانی آنها که تزریقی است کاملا اثربخش بوده و درضمن عوارض جانبی هم ندارد.

این ماجرا زمانی سروصدای زیادی به‌راه انداخت که یکی از بازیگران مطرح چینی در شبکه‌ اجتماعی دوئین (تیک‌تاک چینی) اعلام کرد، یک ماه است این داروها را تزریق می‌کند. البته هنوز هیچ تغییری در رنگ‌موهایش ندیده است اما پزشک به او گفته که حداقل باید ۶ ماه صبر کند.

دانشمندان چینی، با استفاده از ماده‌ای به نام «آدنوزیل کوبالامین» که نوعی فرم فعال و طبیعی ویتامین B12 و مشابه سیانوکوبالامین است، تولید ملانین «رنگدانه مو» را تحریک می‌کنند. طبق پروتکل درمانی، این تزریق‌ها باید هفته‌ای یکبار و به مدت ۳ تا ۶ ماه انجام شوند.

با این‌حال دکتر کونگ یولونگ، متخصص پوست و موی چینی، می‌گوید، اگر فردی دچار کمبود ویتامین B12 باشد ممکن است این تزریق‌ها در کاهش سفیدی مو موثر باشند اما در افرادی که کمبود B12 ندارد، تقریبا هیچ اثری ندارند. درضمن این پزشک ادامه‌ می‌دهد، اگرچه ‌آدنوزیل کوبالامین می‌تواند به تغذیه اعصاب، تنظیم ترشح عصبی و بهبود گردش خون کمک کند اما هیچ تحقیق علمی معتبری درباره تاثیر آن در معکوس کردن سفیدی رنگ مو انجام نشده است. درواقع این روش درمان سفیدی رنگ مو هنوز در مراحل ابتدایی آن قرار دارد.

مردم چین با وجود این هشدارها و نبود شواهد علمی قطعی، به این درمان علاقه‌مند شده‌اند و فروش آنلاین این تزریق‌ها به‌طرز چشمگیری افزایش یافته است.

منبع خبر آنلاین

انتهای پیام/