خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1682814
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۱۶ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۱۶ شهریور

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

719,665

دلار (بازار آزاد)

1,018,100

یورو (صرافی بانک ملی)

846,213

یورو (بازار آزاد)

1,207,000

درهم امارات

281,390

پوند انگلیس

1,390,700

لیر ترکیه

24,900

فرانک سوئیس

1,289,600

یوان چین

144,400

ین ژاپن

698,750

وون کره جنوبی

740

دلار کانادا

743,100

دلار استرالیا

674,700

دلار نیوزیلند

606,300

دلار سنگاپور

798,600

روپیه هند

11,680

روپیه پاکستان

3,635

دینار عراق

782

پوند سوریه

79

افغانی

15,010

کرون دانمارک

161,600

کرون سوئد

109,800

کرون نروژ

102,800

ریال عربستان

274,770

ریال قطر

283,000

ریال عمان

2,675,600

دینار کویت

3,376,600

دینار بحرین

2,732,400

رینگیت مالزی

244,000

بات تایلند

32,030

دلار هنگ کنگ

132,000

روبل روسیه

12,540

منات آذربایجان

602,800

درام ارمنستان

2,690

لاری گرجستان

379,900

سوم قرقیزستان

11,780

سامانی تاجیکستان

110,200

منات ترکمنستان

293,500
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی