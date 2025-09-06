انتقاد تند دختر مایکل جکسون به فیلمی درباره پدرش

پاریس جکسون، دختر مایکل جکسون، فیلم زندگینامه‌ای «مایکل» درباره زندگی پدرش را «غلوآمیز و گل‌درشت» توصیف کرد و گفت این فیلم به بخشی از طرفداران مایکل پاسخ می‌دهد که «هنوز در دنیای خیال زندگی می‌کنند». او تأکید کرد که «هیچ نقشی» در تولید این اثر نداشته است.

پاریس در اینستاگرام نوشت: «به مردم نگویید که من در صحنه فیلم مفید بوده‌ام. من هیچ نقشی نداشتم، خیلی عجیب است.» او توضیح داد که تنها یکی از پیش‌نویس‌های اولیه فیلمنامه را خوانده و یادداشت‌هایی درباره اشتباهات ارائه داده، اما وقتی به آن‌ها توجهی نشد، کناره گرفت: «این پروژه من نیست. آن‌ها هر کاری می‌خواهند انجام می‌دهند. دلیل اینکه سکوت کردم این است که می‌دانم بخشی از طرفداران خوشحال خواهند شد.»

پاریس جکسون

او در ادامه با انتقاد از زندگینامه‌های هالیوودی گفت: «روایت‌ها کنترل می‌شوند، دقت کافی ندارند و پر از دروغ‌های محض‌اند. در نهایت، این برای من قابل قبول نیست. بروید و از آن لذت ببرید، اما کاری به من نداشته باشید.»

این اظهارات دو روز پس از آن مطرح شد که کلمَن دومینگو، بازیگر نقش جو جکسون در فیلم «مایکل»، از همکاری پاریس تقدیر کرده بود.

فیلم زندگینامه‌ی «مایکل» از سال ۲۰۱۹ در دست تولید است و با همکاری املاک جکسون ساخته می‌شود. این فیلم با حاشیه‌هایی نیز همراه بوده؛ از جمله گزارش مجله پاک مبنی بر بازنویسی بخش‌هایی از داستان به دلیل مسائل حقوقی مربوط به یکی از شاکیان مایکل جکسون. با این حال، منابع نزدیک به تولید این ادعاها را رد کرده‌اند.

جعفر جکسون، برادرزاده مایکل، نقش اصلی را بازی می‌کند و بازیگرانی چون مایلز تلر، نیا لانگ و کَت گراهام نیز در آن حضور دارند. این فیلم برای ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است.