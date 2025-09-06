رقص جنجالی در صحن شورای شهر/فیلم
در جلسه عمومی شورای شهر در کرانفورد، ایالت نیوجرسی آمریکا، یک نامزد مستقل شورای شهر برای اعتراض به افزایش مالیات بر املاک، در وسط جلسه شروع به اجرای حرکات «بریکدنس» کرد.
در جلسه عمومی شورای شهر در کرانفورد، ایالت نیوجرسی آمریکا، ویل تیلی، نامزد مستقل شورای شهر برای اعتراض به افزایش مالیات بر املاک، در وسط جلسه شروع به اجرای حرکات «بریکدنس» کرد و هنگام خروج از سالن با اجرای رقص معروف «مونواک» مایکل جکسون همه را غافلگیر کرد.
تیلی با اشاره به افزایش هزینهها گفت که طبق همهپرسی محلی قرار بود مالیاتها تنها حدود ۴۰۰ دلار بالا برود، اما او در عمل مجبور به پرداخت نزدیک به ۹۰۰ دلار شده است. او همچنین از رشد هزینههای مدارس و نبود شفافیت در تصمیمگیریهای شورا انتقاد کرد.
اعضای شورا در واکنش، با لحنی طنزآمیز از این «اجرای تفسیرگرایانه» تشکر کردند.