خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رقص جنجالی در صحن شورای شهر/فیلم

رقص جنجالی در صحن شورای شهر/فیلم
کد خبر : 1682658
لینک کوتاه کپی شد.

در جلسه عمومی شورای شهر در کرانفورد، ایالت نیوجرسی آمریکا، یک نامزد مستقل شورای شهر برای اعتراض به افزایش مالیات بر املاک، در وسط جلسه شروع به اجرای حرکات «بریک‌دنس» کرد.

 در جلسه عمومی شورای شهر در کرانفورد، ایالت نیوجرسی آمریکا، ویل تیلی، نامزد مستقل شورای شهر برای اعتراض به افزایش مالیات بر املاک، در وسط جلسه شروع به اجرای حرکات «بریک‌دنس» کرد و هنگام خروج از سالن با اجرای رقص معروف «مون‌واک» مایکل جکسون همه را غافلگیر کرد.

تیلی با اشاره به افزایش هزینه‌ها گفت که طبق همه‌پرسی محلی قرار بود مالیات‌ها تنها حدود ۴۰۰ دلار بالا برود، اما او در عمل مجبور به پرداخت نزدیک به ۹۰۰ دلار شده است. او همچنین از رشد هزینه‌های مدارس و نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌های شورا انتقاد کرد.

اعضای شورا در واکنش، با لحنی طنزآمیز از این «اجرای تفسیرگرایانه» تشکر کردند.

منبع فرارو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی