قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: شنبه ۱۵ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
87,503,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
86,336,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
116,645,000
|
طلای دست دوم
|
86,317,950
|
آبشده کمتر از کیلو
|
379,010,000
|
مثقال طلا
|
378,980,000
|
انس طلا
|
3,550.17
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
934,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
868,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
500,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
295,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
155,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
866,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
435,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
225,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
69,310,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
12,360,000
|
حباب نیم سکه
|
70,730,000
|
حباب ربع سکه
|
74,340,000
|
حباب سکه گرمی
|
49,380,000