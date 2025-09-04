تنش و درگیری در تور دوچرخه سواری اسپانیا در اعتراض به حضور نماینده اسرائیل + فیلم
مرحله یازدهم تور دوچرخهسواری اسپانیا موسوم به ووئلتا - یکی از سه تورنمنت برتر دوچرخهسواری جهان در کنار توردو فرانس و جیرودایتالیا - تحتالشعاع حضور پرشمار تماشاگران معترض به شرکت داشتن یک تیم از رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
در طول مسیر ۱۶۷ کیلومتری این مرحله از مسابقات که در شهر بیلبائوی اسپانیا برگزار شد، گروهی از تماشاگران با هدف ابراز همدردی و حمایت از مردم نوار غزه، با حمل پرچمهای فلسطین و سر دادن شعارهایی همچون «نسلکشی در غزه را متوقف کنید» و «فلسطین آزاد»، اعتراض خود را نسبت به حضور تیم دوچرخهسواری «اسرائیل پریمیرتک» در تور ووئلتا نشان دادند.
شدت اعتراضات در حدی بود که پلیس و مأموران امنیتی مجبور به مداخله و درگیری با برخی از تماشاگران شدند و این ماجرا با دستگیری سه تن، صدور حکم بازداشت برای پنج نفر دیگر و جراحت چهار تن از پرسنل حفظ امنیت مسابقه خاتمه یافت.