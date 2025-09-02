باور کنید یا نه، به لطف هوش مصنوعی حتی کوچک‌ترین لرزش‌های گوشی شما می‌تواند مکالماتتان را فاش کند. پژوهشگران علوم کامپیوتر در دانشگاه پن‌استیت روش جدید و حیرت‌انگیزی برای شنود از راه دور مکالمات تلفنی توسعه داده‌اند که بر اساس رمزگشایی لرزش‌های ظریف ایجادشده توسط گوشی در قسمت گوشی هدفون انجام می‌شود.با استفاده از رادار موج میلی‌متری همراه با سیستم تشخیص گفتار هوش مصنوعی، این سیستم قادر است مکالمات را تا فاصله حدود ۳ متر ضبط و با دقت تقریباً ۶۰ درصد رونویسی کند.

در سال 2022 پروژه‌ای انجام شد که در آن تیم تحقیقاتی با استفاده از رویکردی مشابه توانسته بود ۱۰ واژه از پیش تعیین‌شده را با دقت ۸۳ درصد شناسایی کند. اکنون محققان توانستند این قابلیت را گسترش دهند و کلمات انتقال یافته را به صورت پیوسته رونویسی کنند، هرچند به دلیل پیچیدگی پردازش داده‌های پرسروصدای رادار، دقت آن پایین‌تر است.

سوریودای باساک، نویسنده اصلی این مقاله می‌گوید:«وقتی با تلفن همراه صحبت می‌کنیم، معمولاً به لرزش‌هایی که از طریق بلندگوی گوشی ایجاد شده و باعث لرزش کل دستگاه می‌شود توجهی نمی‌کنیم، اگر بتوانیم همین لرزش‌ها را با استفاده از رادارهای دوربرد ثبت کنیم و از یادگیری ماشینی برای کمک به تشخیص محتوای گفته‌شده با استفاده از سرنخ‌های متنی بهره ببریم، قادر خواهیم بود کل مکالمات را بازسازی کنیم. با درک آنچه ممکن است، می‌توانیم به مردم در آگاهی از خطرات بالقوه کمک کنیم.»

