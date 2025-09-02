خبرگزاری کار ایران
هوش مصنوعی چطور تماس‌های تلفنی را شنود می‌کند؟
متخصصان علوم رایانه روش نوینی را برای شنود از راه دور تماس‌های تلفنی ارائه کرده‌اند که بر پایه رمزگشایی ارتعاشات میکروسکوپی بلندگوی گوشی استوار است. این تکنیک، با تلفیق داده‌های رادار موج میلی‌متری و یک سیستم تشخیص گفتار مبتنی بر هوش مصنوعی، قادر است محتوای مکالمات را از فاصله ۳ متری با صحت تقریبی ۶۰ درصد استخراج و به متن تبدیل نماید.

باور کنید یا نه، به لطف هوش مصنوعی حتی کوچک‌ترین لرزش‌های گوشی شما می‌تواند مکالماتتان را فاش کند. پژوهشگران علوم کامپیوتر در دانشگاه پن‌استیت روش جدید و حیرت‌انگیزی برای شنود از راه دور مکالمات تلفنی توسعه داده‌اند که بر اساس رمزگشایی لرزش‌های ظریف ایجادشده توسط گوشی در قسمت گوشی هدفون انجام می‌شود.با استفاده از رادار موج میلی‌متری همراه با سیستم تشخیص گفتار هوش مصنوعی، این سیستم قادر است مکالمات را تا فاصله حدود ۳ متر ضبط و با دقت تقریباً ۶۰ درصد رونویسی کند.

در سال 2022 پروژه‌ای انجام شد که در آن تیم تحقیقاتی با استفاده از رویکردی مشابه توانسته بود ۱۰ واژه از پیش تعیین‌شده را با دقت ۸۳ درصد شناسایی کند. اکنون محققان توانستند این قابلیت را گسترش دهند و کلمات انتقال یافته را به صورت پیوسته رونویسی کنند، هرچند به دلیل پیچیدگی پردازش داده‌های پرسروصدای رادار، دقت آن پایین‌تر است.

سوریودای باساک، نویسنده اصلی این مقاله می‌گوید:«وقتی با تلفن همراه صحبت می‌کنیم، معمولاً به لرزش‌هایی که از طریق بلندگوی گوشی ایجاد شده و باعث لرزش کل دستگاه می‌شود توجهی نمی‌کنیم، اگر بتوانیم همین لرزش‌ها را با استفاده از رادارهای دوربرد ثبت کنیم و از یادگیری ماشینی برای کمک به تشخیص محتوای گفته‌شده با استفاده از سرنخ‌های متنی بهره ببریم، قادر خواهیم بود کل مکالمات را بازسازی کنیم. با درک آنچه ممکن است، می‌توانیم به مردم در آگاهی از خطرات بالقوه کمک کنیم.»

منبع خبر آنلاین
