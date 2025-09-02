کلکسیون خودروهای جذاب جانی دپ

امروز می‌خواهیم به گاراژ جانی دپ سر زده و ماشین های خاص کلکسیون این بازیگر معروف را بررسی کنیم. جالب اینجاست که او فقط به‌طیف خاصی از ماشین‌ها علاقه ندارد و می‌توان نمادهای چند دهه را در خانه او دید.

جانی دپ چهره‌ای محبوب و نمادین در سینمای آمریکا محسوب می‌شود. بسیاری او را با نقش کاپیتان جک اسپارو در مجموعه فیلم‌های دزدان دریائی کارائیب می‌شناسند. البته که در سال‌های اخیر جانی دپ به‌خاطر حاشیه‌های مربوط به پرونده اختلاف با همسرش امبر هرد در دادگاه حضور داشت. این حاشیه‌ها باعث شد که او از پروژه‌های معروف هالیوود کنار گذاشته شود. گرچه پس از صدور رای دادگاه به نفع او، شایعه‌های جذابی در مورد بازگشت کاپیتان جک اسپارو شنیده می‌شود.

کلکسیون ماشین های جانی دپ به‌خوبی شخصیت و مسیر کاری او را نشان می‌دهند. این بازیگر آمریکایی در طول دوران حرفه‌ای خود نقش‌های مختلف از موجودی مصنوعی با دست‌هایی از قیچی تا آرایشگری انتقام‌جو را بازی کرده است. طیف ماشین‌ های موجود در کلکسیون او نیز از خودروهای کلاسیک باوقار تا ماشین‌های مدرن و محبوب را شامل می‌شود.

رولز رویس ریث

اولین خودرو از کلکسیون ماشین های جانی دپ یک کوپه لوکس و افسانه‌ای به‌نام رولز رویس ریث است. در این خودرو از موتور توربوشارژ ۱۲ سیلندر با حجم ۶.۶ لیتر استفاده شده است که می‌تواند قدرت ۶۲۴ اسب‌ بخار را در اختیار شما قرار دهد. گشتاور تولیدی موتور نیز به ۸۰۰ نیوتن‌متر می‌رسد.





رولز رویس ریث از گیربکس ۸ سرعته اتومات بهره می‌برد و قادر است در تنها ۴.۴ ثانیه سرعت خود را از ۰ به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برساند. حداکثر سرعت این خودرو نیز ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت عنوان شده است. رویلز رویس جانی دپ حدود ۶۴۵ هزار دلار قیمت دارد.

به‌نظر می‌رسد رولز رویس ریث یکی از محبوب‌ترین خودروهای جانی دپ باشد. چراکه بارها در مناطق مختلف با این خودرو دیده شده است.

فراری ۴۸۸ اسپایدر

از رولز رویس با ظاهر کلاسیک به یک رودستر فوق‌العاده زیبای ایتالیایی با سقف جمع‌شونده می‌رسیم. در قلب فراری ۴۸۸ اسپایدر موتور ۳.۹ لیتری توئین توربوشارژ با ۸ سیلندر قرار دارد که می‌تواند توان خروجی معادل ۶۶۱ اسب بخار را ارائه کند. گشتاور این مدل نیز ۷۶۰ نیوتن‌متر عنوان شده است.

گیربکس ۷ سرعته دو کلاچه اتومات به شما کمک می‌کند در کمتر از ۳ ثانیه سرعت خود را از ۰ به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برساند. اگر هم به‌گاز دادن ادامه دهید، می‌توانید حداکثر سرعت ۳۳۰ کیلومتر بر ساعت را تجربه کنید. یکی از سریع ترین خودروهای تاریخ فراری با ارزش ۳۰۰ هزار دلار در کلکسیون ماشین های جانی دپ قرار دارد.

کلکسیون ماشین های جانی دپ: لندرور رنجرور

بسیاری از افراد معروف لندرور رنجرور را به‌عنوان خودروی اصلی خود انتخاب می‌کنند. شاید شاسی‌بلند بریتانیایی قدرتمند‌ترین و لوکس‌ترین ماشین جهان نباشد؛ اما می‌تواند امکانات و راحتی کافی برای سفرهای درون‌شهری و آفرودی را فراهم کند.

یک موتور ۶ سیلندر توربوشارژ با حجم ۳ لیتر در این خودرو استفاده شده که می‌تواند حداکثر توان ۳۴۰ اسب بخار و گشتاور ۵۵۰ نیوتن‌متر را ارائه دهد. شرکت سازنده از گیربکس ۸ سرعته اتومات در این مدل استفاده کرده است تا قدرت به‌نرمی منتقل شود. شتاب ۰ تا ۱۰۰ این خودرو محبوب ۶.۹ ثانیه است و حداکثر سرعت آن نیز به ۲۱۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

ارزش شاسی‌بلند جانی دپ ۱۴۰ هزار دلار تخمین زده می‌شود.

پورشه ۹۱۱ مدل ۹۹۳ کاررا اس

حالا به آن بخش از ماشین های جذاب کلکسیون جانی دپ می‌رسیم که همه‌جا پیدا نمی‌شوند. پورشه ۹۱۱ مدل ۹۹۳ کاررا اس بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ تولید شد و محبوبیت بسیار زیادی بین کلکسیونرهای سرتاسر جهان دارد. موتور این خودرو آلمانی از نوع ۶ سیلندر تخت هوا خنک با حجم ۳.۶ لیتر است و قدرت آن به ۲۸۱ اسب بخار می‌رسد. گشتاور تولیدی موتور نیز ۳۳۰ نیوتن‌متر اعلام شده است.

سیستم انتقال قدرت این ماشین از نوع دستی با ۶ دنده است و شتاب ۰ تا ۱۰۰ آن به ۵.۳ ثانیه می‌رسد. حداکثر سرعت یکی از زیباترین ماشین های کلکسیون بازیگر آمریکایی ۲۷۰ کیلومتر بر ساعت است. این خودرو می‌تواند با توجه به وضعیت ظاهری و موتور از ۸۰ هزار دلار به بالا قیمت داشته باشد.

اگر به خانواده ۹۱۱ پورشه علاقه دارید،‌ بد نیست نگاهی به پورشه 911 کاررا 4S مدل 2026 داشته باشید.

مرسدس میباخ کابریولت S۶۵۰

در ادامه به یکی از لوکس‌‌ترین مدل‌های مرسدس می‌رسیم که تنها ۳۰۰ دستگاه از آن تولید شده است. طبیعتا یکی از آنها نیز در پارکینگ جانی دب قرار دارد. شرکت آلمانی یک موتور ۱۲ سیلندر توئین توربو با حجم ۶ لیتر را در این خودرو قرار داده است. موتوری که می‌تواند توانی معادل ۶۲۱ اسب بخار و گشتاور ۱۰۰۰ نیوتن‌متر را ارائه کند.

سیستم انتقال قدرت مرسدس میباخ کابریولت S650 اتومات و ۷ سرعته است و می‌تواند تجربه‌ فوق‌العاده‌ای از رانندگی را ارائه کند. خودرو خاص مرسدس قادر است در تنها ۴.۱ ثانیه سرعت خود را از ۰ به ۱۰۰ کیلومتر بر ثانیه برساند. شما همچنین می‌توانید با این خودر حداکثر سرعت ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت را تجربه کنید.

در کابین داخلی یکی از متفاوت‌ترین ماشین های کلکسیون جانی دپ از ترکیب چوب طبیعی و چرم استفاده شده است. قیمت این خودرو ۳۲۰ هزار دلار تخمین زده می‌شود.

لینکلن نویگیتور

واقعا تنوع عجیب ماشین های موجود در کلکسیون جانی دپ جلب توجه می‌کند. چطور ممکن است یک نفر از مرسدس میباخ به یک شاسی‌بلند غول‌پیکر آمریکایی به‌نام لینکلن نویگیتور برسد؟ نویگیتور به‌خاطر فضای داخلی زیاد، گجت‌های مدرن و امکانات رفاهی متعدد معروف است. به همین خاطر معمولا جانی دپ از آن هنگام حضور در صحنه‌های فیلم‌برداری استفاده می‌کند.

این شاسی‌بلند آمریکایی از یک نمایشگر ۴۸ اینچی یکپارچه بهره می‌برد و برای سیستم صوتی نیز به ۲۴ بلندگو قوی مجهز شده است. یک موتور ۶ سیلند توئین توربو با حجم ۳.۵ لیتر به‌عنوان قلب تپنده Navigator دیده می‌شود. این موتور می‌تواند حداکثر توان ۴۴۰ اسب بخار و گشتاور ۶۹۱ نیوتن‌متر را ارائه دهد.