پس از پخش قسمت اول برنامه «رک شو»، حواشی میان علی صبوری و مجید واشقانی به وجود آمد که توجه مخاطبان را به خود جلب کرد. در قسمت جدید این برنامه که علی صبوری مهمان آن بود، وی به طور رسمی از مجید واشقانی بابت واکنش جنجالی خود عذرخواهی کرد.

این عذرخواهی در فضای حرفه‌ای و با هدف رفع سوءتفاهم‌ها صورت گرفت و نشان‌دهنده حسن نیت و احترام متقابل میان این دو هنرمند است.

