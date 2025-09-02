خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عذرخواهیِ علی صبوری از مجید واشقانی بابت واکنش جنجالی‌اش/فیلم

عذرخواهیِ علی صبوری از مجید واشقانی بابت واکنش جنجالی‌اش/فیلم
کد خبر : 1681138
لینک کوتاه کپی شد.

پس از پخش قسمت اول برنامه «رک شو»، حواشی میان علی صبوری و مجید واشقانی به وجود آمد که توجه مخاطبان را به خود جلب کرد.

 پس از پخش قسمت اول برنامه «رک شو»، حواشی میان علی صبوری و مجید واشقانی به وجود آمد که توجه مخاطبان را به خود جلب کرد. در قسمت جدید این برنامه که علی صبوری مهمان آن بود، وی به طور رسمی از مجید واشقانی بابت واکنش جنجالی خود عذرخواهی کرد.

این عذرخواهی در فضای حرفه‌ای و با هدف رفع سوءتفاهم‌ها صورت گرفت و نشان‌دهنده حسن نیت و احترام متقابل میان این دو هنرمند است.

منبع برترین ها
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی