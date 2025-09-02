قلهٔ اورست، بالاترین نقطهٔ خشکی‌های زمین، جایی است که فشار هوا و میزان اکسیژن بسیار پایین است و دمای هوا می‌تواند به کمتر از منفی چهل درجه سانتی‌گراد برسد. صعود به این قله نیازمند تجهیزات ویژه، تجربه بالا و توان جسمی بسیار زیاد است.

با وجود خطرات فراوان، هر سال صدها کوهنورد تلاش می‌کنند تا به بام جهان برسند و نام خود را در میان فاتحان اورست ثبت کنند.

نام «اورست» در اصل از نام سر جرج اِورست نقشه‌بردار و جغرافی‌دان بریتانیایی گرفته شده است که در قرن نوزدهم در هند خدمت می‌کرد. او مسئولیت نقشه‌برداری‌های دقیق از رشته‌کوه هیمالیا را بر عهده داشت.

در زبان نپالی این کوه «ساگارماثا» (Sagarmatha) به معنای "پیشانی آسمان" و در زبان تبتی «چومولانگما» به معنای "الهه مادر جهان" نامیده می‌شود.

منبع چندثانیه

انتهای پیام/