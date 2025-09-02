ماجرای زنی که در طبیعت‌، الماس ۲.۳ قیراطی پیدا کرد/عکس

«میشر فاکس»، زنی اهل نیویورک و ساکن منهتن است. او حدود دو سال پیش تصمیم گرفت،‌ الماس حلقه نامزدی‌اش را به‌جای اینکه بخرد، در طبیعت پیدا کند. به همین دلیل، به یکی از پارک‌های ایالتی آرکانزاس آمریکا به نام «دهانه الماس‌ها» رفت تا این سنگ قیمتی را بیابد.

میشر سفر اکتشافی خود را برای سه‌ هفته آغاز کرد و وجب به وجب پارک۳۷.۵ هکتاری دهانه الماس را گشت. روز آخر سفرش بود و او هنوز نتوانسته بود الماسی بیابد و ناامیدانه قصد بازگشت به خانه را داشت که چشمش به چیزی براق افتاد. او ابتدا فکر کرد بازتاب نور خورشید از شبنم‌هایی است که روی تارهای عنکبوت نشسته بودند. بعد که نزدیک‌تر شد و چیزی شبیه سنگ سفید دید و آن را از روی زمین برداشت. او در کمال تعجب متوجه شد آن سنگ، الماس است. البته از آنجایی‌که تاکنون الماس واقعی از نزدیک ندیده بود، آن را به مرکز اکتشافات الماس در آرکانزاس برد تا مطمئن شود. کارکنان آن مرکز تایید کردند، این سنگ قیمتی، الماس سفید ۲.۳ قیراطی است.

میشر فاکس به خبرگزاری محلی گفت، «از پیدا کردن این الماس خیلی خوشحال هستم و می‌خواهم آن را روی حلقه نامزدی خود نصب کنم. درضمن اسم این الماس را ترکیبی از نام خانوادگی خودم و نامزدم، «فاکس-بالوو» گذاشتم.»