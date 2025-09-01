محققان: گربه ها شاید ما را به درمانی مؤثر برای سرطان در انسان ها برسانند
اثر داروی سرطان در گربهها شاید در انسانها هم موفقیتآمیز باشد.
مطالعه جدیدی نشان میدهد که نوعی از درمان هدفمند برای درمان سرطان سر و گردن در گربهها میتواند کلید توسعه درمانهای مشابه در انسان باشد.
کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن (HNSCC) یکی از سرطانهای بسیار کشنده و صعبالعلاج در گربهها و انسانها است. اکنون آزمایش کوچکی روی ۲۰ گربه مبتلا به این سرطان نشان میدهد که حیوانات خانگی میتوانند مدلهای بهتری نسبت به موشها برای آزمودن داروهای این بیماری در انسان باشند.
گربهها ممکن است کلید درمان سرطان سروگردن در انسان باشند
پژوهشگران در این مطالعه دریافتند بیش از یکسوم گربههایی که درمان دریافت کردند، بیماریشان با عوارض جانبی بسیار اندک تحت کنترل قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که این دارو ممکن است برای انسانهای مبتلا به HNSCC نیز مؤثر باشد.
در این مطالعه، دانشمندان دارویی را آزمایش کردند که برای نخستینبار و در ابتدا با هدف درمان سرطانهای سر و گردن در انسانها توسعه داده شده بود.
این دارو همچنین نخستین دارویی است که مولکول STAT3 را هدف قرار میدهد؛ مولکولی که برخی ژنها را کنترل میکند و در انواع گستردهای از تومورهای جامد و مایع، از جمله موارد HNSCC وجود دارد.
سرطانهایی مانند HNSCC در گربههای خانگی بسیار سختدرمان میشوند و بیشتر حیوانات مبتلا به این بیماری ظرف ۲ تا ۳ ماه پس از تشخیص جان خود را از دست میدهند.
یکی از گربههای شرکتکننده در این آزمایش، یک گربه ۹ ساله خانگی سیاهرنگ از نژاد موکوتاه به نام جک بود که در ابتدا دامپزشکان پس از تشخیص سرطان ۶ تا ۸ هفته زمان زندهماندن برای او تعیین کرده بودند. اما پس از یک ماه درمان هفتگی، پژوهشگران دریافتند که علائم او که عمدتاً شامل آبریزش چشم بود به میزان چشمگیری بهبود یافته و او در نهایت بیش از ۸ ماه پس از تشخیص زنده ماند.
از بین ۲۰ گربهای که در این آزمایش شرکت کردند، پژوهشگران مشاهده کردند که ۷ مورد از آنها یا پاسخ نسبی به درمان نشان دادند یا بیماریشان در طول دوره مطالعه پایدار ماند. همچنین، ۷ گربهای که به درمان پاسخ دادند، به طور میانگین ۱۶۱ روز پس از درمان زنده ماندند.