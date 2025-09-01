خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1680587
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۱۰ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۱۰ شهریور

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

719,618

دلار (بازار آزاد)

1,064,700

یورو (صرافی بانک ملی)

840,866

یورو (بازار آزاد)

1,231,000

درهم امارات

287,890

پوند انگلیس

1,421,600

لیر ترکیه

25,600

فرانک سوئیس

1,314,500

یوان چین

147,700

ین ژاپن

716,460

وون کره جنوبی

760

دلار کانادا

764,700

دلار استرالیا

688,200

دلار نیوزیلند

620,600

دلار سنگاپور

816,400

روپیه هند

11,950

روپیه پاکستان

3,741

دینار عراق

800

پوند سوریه

81

افغانی

15,350

کرون دانمارک

164,800

کرون سوئد

111,400

کرون نروژ

104,800

ریال عربستان

281,020

ریال قطر

289,500

ریال عمان

2,736,600

دینار کویت

3,452,300

دینار بحرین

2,793,900

رینگیت مالزی

249,400

بات تایلند

32,550

دلار هنگ کنگ

135,000

روبل روسیه

13,180

منات آذربایجان

616,400

درام ارمنستان

2,750

لاری گرجستان

388,400

سوم قرقیزستان

12,050

سامانی تاجیکستان

114,200

منات ترکمنستان

300,500
اخبار مرتبط
