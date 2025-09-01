قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:دوشنبه ۱۰ شهریور
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
10,810,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
19,810,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
28,810,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
37,810,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
46,820,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
55,820,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
64,820,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
73,820,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
82,820,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
92,550,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
101,550,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
110,550,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
119,550,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
128,550,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
137,550,000