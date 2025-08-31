بروزرسانی ویندوز 11 باعث خرابی اساسدی میشود؟ / مایکروسافت واکنش نشان داد
درحالی که برخی گزارشها ادعا میکردند که آپدیتهای اخیر ویندوز ۱۱ باعث خرابشدن SSDها شده، مایکروسافت با صدور بیانیهای این موضوع را تکذیب کرده است.
در هفتههای اخیر گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد آپدیتهای اخیر ویندوز ۱۱ با کد KB5063878 و KB5062660 باعث از کار افتادن برخی SSDهایی شدهاند که از کنترلرهای Phison استفاده میکنند. اینفلوئنسرهای حوزه فناوری نیز بهسرعت به سراغ این گزارشها درباره خرابشدن دادهها و ناپدیدشدن درایوها رفتند و انگشت اتهام را مستقیماً به سمت مایکروسافت نشانه گرفتند.
اما مایکروسافت و Phison ادعا کردهاند که نتوانستهاند این مشکل را بازتولید کنند. شرکت Phison اعلام کرد که در تاریخ ۱۸ آگوست گزارشهایی درباره اینکه بهروزرسانی ویندوز باعث خرابی درایوها میشود، دریافت و بررسی این مشکل را آغاز کرده است.
این شرکت سپس در تاریخ ۲۷ آگوست بیانیهای منتشر کرد و گفت پس از اجرای بیش از ۲۲۰۰ چرخه آزمایش با مجموع بیش از ۴۵۰۰ ساعت، نتوانسته مشکل گزارششده را بازتولید کند و تاکنون هیچیک از شرکا یا مشتریانش گزارش ندادهاند که چنین مشکلی بر روی درایوهایشان تأثیر گذاشته است.
مایکروسافت نیز بیانیهای منتشر کرده و گفته است: «پس از بررسی جامع، مایکروسافت هیچ ارتباطی میان بهروزرسانی امنیتی ویندوز در آگوست ۲۰۲۵ و انواع خرابیهای حافظه که در شبکههای اجتماعی گزارش شدهاند، پیدا نکرده است.»
این موضوع نباید چندان تعجبآور باشد؛ زیرا گزارشهای منتشرشده توسط کاربران بسیار انگشتشمار بودند. یک کاربر ژاپنی در ایکس اولین کسی بوده که ادعا کرد بهروزرسانی ویندوز باعث از کار افتادن SSDها شده و سایر کاربران در بخش نظرات مدعی شدند که مشکلات مشابهی را تجربه کردهاند.
بااینحال، شواهد کمی درباره گسترده بودن مشکل در میان کاربران ویندوز وجود دارد و شاید این مشکل مربوط به معیوب بودن تعداد انگشتشماری از درایوها باشد.