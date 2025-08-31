شهادت امام حسن عسکری (ع) هیأت کجا برویم؟+ برنامه ۴۵ هیأت
همزمان با فرارسیدن ۸ ماه ربیعالاول سالروز شهادت امام حسن عسکری علیهالسلام، هیأتها، اماکن متبرکه و مساجد، مجالس عزاداری برپا میکنند. در ادامه برنامه ۴۵ هیأت به شرح زیر است:
مجتمع شهید باهنر رم ایتالیا
سخنران: حجتالاسلام زندیه
مرثیهخوانی: میثم مطیعی
زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۱۸نشانی: ایتالیا، رم، مجتمع شهید باهنر
..................
مسجد جمکران
سخنران: حجتالاسلام رفیعی
مرثیهخوانی: مهدی رسولی
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از نماز مغرب
...................
هیأت رزمندگان غرب تهران
سخنران: حجتالاسلام مهدی حسنآبادی
مرثیهخوانی: سعید حدادیان، جواد مقدم و محمدحسین حدادیان
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: خیابان آزادی غرب، بعد از یادگار امام، مهدیه امام حسن(ع)
...................
مسجد جامع فردانش
شب شهادت
سخنران: حجتالاسلام سیدعلیرضا حسینی
مرثیهخوانی: جواد مقدم
زمان: شنبه ۸ شهریور بعدازنماز مغرب و عشاء
روز شهادت
سخنران: حجتالاسلام مهدی گودرزی
مرثیهخوانی: سیدمحمد جوادی و حسین ایزدخواه
زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از نماز ظهر
نشانی: جوادیه،ده متری اول،نبش بازارچه
.....................
موکب محبان علی ابن ابیطالب
سخنران : حجتالاسلام بندانی نیشابوری
مرثیهخوانی:حیدر خمسه، علی پناهی، امیر حسین حضرتی
زمان : شنبه ۸ شهریور ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: میدان قیام، خیابان ری، کوچه رقیب دوست، حسینیه هدایت
..................
هیأت مکتبالزهرا(س)
سخنران: حجتالاسلام عباس صرافم
رثیهخوانی: محمدرضا طاهری، حسین طاهری و علیرضا طاهری
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از اذان مغرب
نشانی: خیابان شریعتی،خیابان شهدای ناجا (پلیس)،ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، حسینیه چهارده معصوم علیهمالسلام
.............................
هیأت ریحانةالنبی(س)
پیشمنبرخوانی: مصطفی سماواتی
سخنران: حجتالاسلام حامد کاشانی
مرثیهخوانی: منصور ارضی و محمدحسین پویانفر
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰
نشانی: میدان تجریش
........................
هیأت نورالرضا(ع)
سخنران: حجتالاسلام ابوالقاسمی
مرثیهخوانی: نریمان پناهی و وحید مرادی
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: ازگل، خیابان نوبهار، کوچه گلستان شرقی، مسجد امام رضا(ع)
.......................
هیأت یا فاطمةالزهرا بابل
سخنران: حجتالاسلام مهدی انتصاری
مرثیهخوانی: محمدرضا بذری و جبار بذری
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: بابل،خیابان مصلی(حکیم آباد) نبش مصلی ۱۷، مجتمع فرهنگی مذهبی فاطمه الزهرا(س)
...........................
هیأت ثارالله رشت
سخنران: حجتالاسلام مهدی نیکبین
مرثیهخوانی: ابوذر بیوکافی
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: رشت، آستان مقدس حضرت فاطمه اخری
..............................
هیأت رضاجان
سخنران: حجتالاسلام حامد کاشانی
مرثیهخوانی: جواد حیدری، محمدحسن فیضی و علی کرمی و محمدرضا پیروز
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: میدان بهارستان، خیابان شهید مصطفی خمینی، پایینتر ازچهارراه سرچشمه، حسینیه مکتب الرضا علیه السلام
............................
هیأت مکتب الصادق
سخنران: حجتالاسلام سیدجلال موسویان
مرثیهخوانی: محمدحسین خسروشاهی
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: خیابان پیروزی، خیابان شهید شاهآبادی، کوچه شهید اسماعیلی، تقاطع شهید لشکر
......................
هیأت روضةالشهدا
سخنران: مجید مشهدی حسین
مرثیهخوانی: حسین محمدیفام و رضا صالحی
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰
نشانی: سردار جنگل، بهار غربی، بالاتر از میدان استاندارد
.......................
هیأت محبان العباس
سخنران: حجتالاسلام محمدی
مرثیهخوانی: جمعی از ذاکرین
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از نماز مغرب
نشانی: خیابان مجاهدین اسلام،کوچه اسلامی،بن بست شهید اسماعیلی(منزل آقای اسماعیلی)
..................................
مسجد حضرت علی ابن الحسین
مرثیهخوانی: مهدی سماواتی
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه بعد از نماز مغرب
نشانی: دربند، خیابان شهید احمدی زمانی
...............................
هیأت غریب زهرا
پیشمنبرخوانی: حسن آهنسازان
سخنران: حجتالاسلام سیدعباس موسوی مطلق
مرثیهخوانی: جواد حیدری
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: افسریه، خیابان ۳۶، بین ۱۵ متری اول و دوم، حسینیه جاننثاران حضرت ولیعصر(عج)
...............................
محفل زوار البقیع
پیشمنبرخوانی: سعید هدایتیان
سخنران: حجتالاسلام اسماعیل رمضانی
مرثیهخوانی: حمید دادوندی و حسین ستوده
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰
نشانی: میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه،کوچه صیرفی پور،مجموعه فرهنگی سرچشمه
.......................
هیأت مکتبالرضا
سخنران: حجتالاسلام هاشمی گلپایگانی
مرثیهخوانی: جواد حیدری، علی کرمی، حسین محمدی، دانیال فاخری و محمد فرجی
زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از نماز ظهر
نشانی: افسریه، ۱۵ متری چهارم، کوچه ۳۸، مسجد روحالله
..........................
هیأت جاننثارانحسینی
صنف بزاز تهران
شب شهادت
پیش منبر: مهدی آصفی
سخنران : حجتالاسلام شیخ سعید عطارنژاد
مرثیهخوانی: علی قرائیان و عباس کریمی
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از اذان مغرب
روز شهادت
پیشمنبرخوانی: حامد سهندی
سخنران: حجتالاسلام علیرضا صادقی واعظ
مرثیهخوانی: علیاکبر حائری و علی قرائیان
زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۰نشانی: خیابان خیام، مقابل پاچنار، کوچه مبرا
...........................
هیأت پیرعطا
سخنران: حجتالاسلام سیدابراهیم هاشمیان
مرثیهخوانی: عباس رحمانی، سیدعلی سادات رضوی و جواد حبیبی
زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۰
نشانی: سهراه امین حضور
............................
هیأت لواءالحیدر کرار کرج
سخنران: حجتالاسلام امیرخانی
مرثیهخوانی: سیدامیرحسینی و محمد شعبانپور
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰
نشانی: آستانمقدسامامزادهطاهر علیهالسلام کرج
.............................
روضه معظم رقیه خاتون
سخنران: حجتالاسلام دارستانی
مرثیهخوانی: سیدمحمد جوادی، امیر ناصری و علیرضا شهرابی
زمان: شنبه ۸ شهریومراه از ساعت ۲۱
نشانی: خیابان مولی، بازار پردهفروشها، خیابان پیرمرادی، کوچه آتش پنجه
........................
فاطمیه تهران
سخنران: حجتالاسلام سیدعلی خاتمی خوانساری
مرثیهخوانی: محسن ابوالحسنی
زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۲:۴۵
نشانی: نارمک، چهارراه تلفنخانه،خیابان شهید آیت، به سمت خیابان دماوند، بن بست مهر
.......................
حسینیه انصارالحسین
سخنران: حجتالاسلام سیداحمد دارستانی
مرثیهخوانی: مهدی عزیزیان، سیدحسن کربلایی و محمد فصولی
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۱
نشانی: خیابان ری،ابتدای اتوبان محلاتی
........................
هیأت موج الحسن
مرثیهخوانی: علیاصغر ژولیده و حسین محمدحسینی
زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۷
نشانی: بلوار کشاورز، خیابان شهید عبداللهزاده، کوچه شهید شهرستمی
........................
روضه خانگی
پیشمنبرخوانی: حسن آهنسازان
سخنران: حجتالاسلام سیدعبدالحمید شهاب
مرثیهخوانی: علیاکبر زادفرج
زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۱۹:۱۵
نشانی: خیابان لرزاده، خیابان شهید قدیر کاشانی شرقی، کوچه شهید حسین طاهری، بنبست فرعی حسینی
...........................
حسینیه ثارالله شمیران
سخنران: حجتالاسلام حامد کاشانی
مرثیهخوانی: احمد واعظی
زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۰
نشانی: میدان تجریش، انتهای خیابان ملکی
.........................
مجمع بیتالاحزان
سخنران: حجتالاسلام اسماعیل رمضانی
مرثیهخوانی: مصطفی خورسندی
زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۱۸
نشانی: خیابان قزوین، نرسیده به قلعه مرغی، آستان مقدس امامزاده معصوم
..........................
روضه رضیعالحسین
سخنران: حجتالاسلام میرزامحمدی
مرثیهخوانی: علی مهدوینژاد
زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۲۰
نشانی: میدان شهدا، خیابان پیروزی، نبش خیابان شکوفه، حسینیه مهدیون تهران
.......................
مسجد حضرت علی ابن ابیطالب
سخنران: حجتالاسلام اسماعیل رمضانی
مرثیهخوانی: حامد باقری
زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۱۹:۴۵
نشانی: بلوار آیتالله کاشانی، مقابل شهریداری منطقه ۵
..........................
هیأت حبیب
سخنران: حجتالاسلام میری
مرثیهخوانی: سیدمحمدرضا نوشهور
زمان: شنبه ۸ شهریومراه از ساعت ۲۰
نشانی: پایینتر از چهارراه کلاهدوز، مسجد جامع قلهک
..............................
هیأت نوباوگان قناتآباد
سخنران: مهدی توکلی
مرثیهخوانی: حمید دادوندی، حسین زبده و محمد سلیمانی
زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۲۰
نشانی: خیابان مولوی، روبروی بانک کارگشایی
............................
هیأت عشاق الحسین
شب شهادت
پیش منبر: ابوالفضل نادری
سخنران:حجتالاسلام اسماعیل رمضانی
مرثیهخوانی: علی قربانی، علی اکبر زادفرج، میثم تربتی، وحید مرادی
زمان: یکشنبه ۹شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰
روز شهادت
سخنران: علی قربانی
مرثیهخوانی: سید محمدرضا نوشهور،میثم تربتی، ابوالفضل نادری و وحید مرادی
زمان: دوشنبه ۱۰شهریور ماه از نماز ظهر و عصر
نشانی: میدانامامحسین(ع)، خیابان۱۷شهریورشمالی، نرسیده به چهارراه صفا
................................
حسینیه آیتالله حقشناس
پیشمنبرخوانی: مهدی سماواتی
سخنران: حجتالاسلام حامد کاشانی
مرثیهخوانی: محمدرضا بذری
زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۶:۴۵
نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام
.......................
هیأت قمر بنی هاشم
سخنران: حجتالاسلام جواد معینی
مرثیهخوانی: علی ناظمی، محمد پورعباسیان و جواد پورعباسیان
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: بزرگراهارتش.شهرکابوذر
..........................
هیأت مکتب العباس
سخنران: حجتالاسلام محمود ریاضت
مرثیهخوانی: سیدمحمدرضا نوشهور
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۶:۳۰
نشانی: میدانشهدا، خعظیمزادگان، نبشقادری
..............................
حسینیه مبارکه گودال قتلگاه
سخنران: حجتالاسلام سیدعبدالحمید شهاب
مرثیهخوانی: غلامحسین مردانی، محمود اشتیاقی و علیرضا قانعی
زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۶:۳۰
نشانی: تقاطع اتوبان محلاتی و ابوذر
..........................
هیأت رایةالرضا
سخنران: حجتالاسلام روحالله علیرضا لو
مرثیهخوانی: کاظم غفارنژاد
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰
نشانی: میدان محمدیه، ابتدای خیابان خیام، امامزاده سیدناصرالدین
.........................
مسجد جامع آل یاسین
مرثیهخوانی: سیدمجید بنیفاطمه
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از اذان مغرب
نشانی: خیابام خواجه عبدالله انصاری، کوچه نهم
......................
هیأت شهدای گمنام اهواز
سخنران: حجتالاسلام موسوی فرد
مرثیهخوانی: امین قدیم
زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۲۰:۱۵
نشانی: اهواز، شهرک نفت، پارک سلامت
.........................
بیت والد حجتالاسلام سیدحسین مومنی قم
سخنران: حجتالاسلام پناهیان
مرثیهخوانی: علی پیلهوران و مهدی رسولی
زمان: شنبه ۸ شهریورماه از نماز مغرب
نشانی: قم، خیابان آبشار، کوچه بوعلی سینا، کوچه ۱۷
........................
هیأت حسنیه قم
سخنران: حجتالاسلام حائری
مرثیهخوانی: علیاکبر حائری
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: قم، بلوار شهید نواب صفوی، نبش کوی ۲
........................
هیأت محبان الائمه
سخنران: حجتالاسلام علی سرلک
مرثیهخوانی: امیر ولیزاده
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: مجیدیه شمالی، خیابان شهید منصوری، گلزار شهیدای گمنام بوستان مجیدیه