خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت امام حسن عسکری (ع) هیأت کجا برویم؟+ برنامه ۴۵ هیأت

شهادت امام حسن عسکری (ع) هیأت کجا برویم؟+ برنامه ۴۵ هیأت
کد خبر : 1680395
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با فرارسیدن ۸ ماه ربیع‌الاول سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه‌السلام، هیأت‌ها، اماکن متبرکه و مساجد، مجالس عزاداری برپا می‌کنند.

همزمان با فرارسیدن ۸ ماه ربیع‌الاول سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه‌السلام، هیأت‌ها، اماکن متبرکه و مساجد، مجالس عزاداری برپا می‌کنند. در ادامه برنامه ۴۵ هیأت به شرح زیر است:

مجتمع شهید باهنر رم ایتالیا

سخنران: حجت‌الاسلام زندیه

مرثیه‌خوانی: میثم مطیعی

زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۱۸نشانی: ایتالیا، رم، مجتمع شهید باهنر

..................

مسجد جمکران

سخنران: حجت‌الاسلام رفیعی

مرثیه‌خوانی: مهدی رسولی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از نماز مغرب

...................

هیأت رزمندگان غرب تهران

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی حسن‌آبادی

مرثیه‌خوانی: سعید حدادیان، جواد مقدم و محمدحسین حدادیان

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان آزادی غرب، بعد از یادگار امام، مهدیه امام حسن(ع)

...................

مسجد جامع فردانش

شب شهادت

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعلیرضا حسینی

مرثیه‌خوانی: جواد مقدم

زمان: شنبه ۸‌ شهریور بعدازنماز‌ مغرب‌ و‌ عشاء

روز شهادت

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی گودرزی

مرثیه‌خوانی: سیدمحمد جوادی و حسین ایزدخواه

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از نماز ظهر

نشانی: جوادیه،ده متری اول،نبش بازارچه

.....................

موکب محبان علی ابن ابیطالب

سخنران : حجت‌الاسلام بندانی نیشابوری

مرثیه‌خوانی:حیدر خمسه،‌ علی پناهی،‌ امیر حسین حضرتی 

زمان : شنبه ۸ شهریور ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: میدان قیام، خیابان ری، کوچه رقیب دوست،‌ حسینیه هدایت

..................

هیأت مکتب‌الزهرا(س)

سخنران: حجت‌الاسلام عباس صرافم

رثیه‌خوانی: محمدرضا طاهری، حسین طاهری و علیرضا طاهری

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از اذان مغرب

نشانی: خیابان شریعتی،خیابان شهدای ناجا (پلیس)،‌ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، حسینیه چهارده معصوم علیهم‌السلام

.............................

هیأت ریحانةالنبی(س)

پیش‌منبرخوانی: مصطفی سماواتی

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مرثیه‌خوانی: منصور ارضی و محمدحسین پویانفر

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: میدان تجریش

........................

هیأت نورالرضا(ع)

سخنران: حجت‌الاسلام ابوالقاسمی

مرثیه‌خوانی: نریمان پناهی و وحید مرادی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: ازگل، خیابان نوبهار، کوچه گلستان شرقی، مسجد امام رضا(ع)

.......................

هیأت یا فاطمةالزهرا بابل

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی انتصاری

مرثیه‌خوانی: محمدرضا بذری و جبار بذری

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: بابل،خیابان مصلی(حکیم آباد) نبش مصلی ۱۷، مجتمع فرهنگی مذهبی فاطمه الزهرا(س)

...........................

هیأت ثارالله رشت

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی نیک‌بین

مرثیه‌خوانی: ابوذر بیوکافی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: رشت، آستان مقدس حضرت فاطمه اخری

..............................

هیأت رضاجان

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مرثیه‌خوانی: جواد حیدری، محمدحسن فیضی و علی کرمی و محمدرضا پیروز

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: میدان بهارستان، خیابان شهید مصطفی خمینی، پایین‌تر ازچهارراه سرچشمه، حسینیه مکتب الرضا علیه السلام

............................

هیأت مکتب الصادق

سخنران: حجت‌الاسلام سیدجلال موسویان

مرثیه‌خوانی: محمدحسین خسروشاهی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان شهید شاه‌آبادی، کوچه شهید اسماعیلی، تقاطع شهید لشکر

......................

هیأت روضةالشهدا

سخنران: مجید مشهدی حسین

مرثیه‌خوانی: حسین محمدی‌فام و رضا صالحی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: سردار جنگل، بهار غربی، بالاتر از میدان استاندارد

.......................

هیأت محبان العباس

سخنران: حجت‌الاسلام محمدی

مرثیه‌خوانی: جمعی از ذاکرین

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از نماز مغرب

نشانی: خیابان مجاهدین اسلام،کوچه اسلامی،بن بست شهید اسماعیلی(منزل آقای اسماعیلی)

..................................

مسجد حضرت علی ابن الحسین

مرثیه‌خوانی: مهدی سماواتی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه بعد از نماز مغرب

نشانی: دربند، خیابان شهید احمدی زمانی

...............................

هیأت غریب زهرا

پیش‌منبرخوانی: حسن آهنسازان

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعباس موسوی مطلق

مرثیه‌خوانی: جواد حیدری

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: افسریه، خیابان ۳۶، بین ۱۵ متری اول و دوم، حسینیه جان‌نثاران حضرت ولیعصر(عج)

...............................

محفل زوار البقیع

پیش‌منبرخوانی: سعید هدایتیان

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی

مرثیه‌خوانی: حمید دادوندی و حسین ستوده

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه،کوچه صیرفی پور،مجموعه فرهنگی سرچشمه

.......................

هیأت مکتب‌الرضا

سخنران: حجت‌الاسلام هاشمی گلپایگانی

مرثیه‌خوانی: جواد حیدری، علی کرمی، حسین محمدی، دانیال فاخری و محمد فرجی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از نماز ظهر

نشانی: افسریه، ۱۵ متری چهارم، کوچه ۳۸، مسجد روح‌الله

..........................

هیأت جان‌نثاران‌حسینی‌

صنف‌ بزاز‌ تهران

شب شهادت

پیش‌ منبر: مهدی آصفی

سخنران : حجت‌الاسلام‌ شیخ سعید عطارنژاد

مرثیه‌خوانی: علی قرائیان و عباس کریمی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از اذان مغرب

روز شهادت

پیش‌منبرخوانی: حامد سهندی

سخنران: حجت‌الاسلام علیرضا صادقی واعظ

مرثیه‌خوانی: علی‌اکبر حائری و علی قرائیان

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۰نشانی: خیابان خیام، مقابل پاچنار، کوچه مبرا

...........................

هیأت پیرعطا

سخنران: حجت‌الاسلام سیدابراهیم هاشمیان

مرثیه‌خوانی: عباس رحمانی، سیدعلی سادات رضوی و جواد حبیبی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۰

نشانی: سه‌راه امین حضور

............................

هیأت لواءالحیدر کرار کرج

سخنران: حجت‌الاسلام امیرخانی

مرثیه‌خوانی: سیدامیرحسینی و محمد شعبانپور

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی:  آستان‌مقدس‌امام‌زاده‌طاهر علیه‌السلام کرج

.............................

روضه معظم رقیه خاتون

سخنران: حجت‌الاسلام دارستانی

مرثیه‌خوانی: سیدمحمد جوادی، امیر ناصری و علیرضا شهرابی

زمان: شنبه ۸ شهریومراه از ساعت ۲۱

نشانی: خیابان مولی، بازار پرده‌فروش‌ها، خیابان پیرمرادی، کوچه آتش پنجه

........................

فاطمیه تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعلی خاتمی خوانساری

مرثیه‌خوانی: محسن ابوالحسنی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۲:۴۵

نشانی: نارمک، چهارراه تلفنخانه،خیابان شهید آیت، به سمت خیابان دماوند، بن بست مهر

.......................

حسینیه انصارالحسین

سخنران: حجت‌الاسلام سیداحمد دارستانی

مرثیه‌خوانی: مهدی عزیزیان، سیدحسن کربلایی و محمد فصولی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۱

نشانی: خیابان ری،‌ابتدای اتوبان محلاتی

........................

هیأت موج الحسن

مرثیه‌خوانی: علی‌اصغر ژولیده و حسین محمدحسینی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۷

نشانی: بلوار کشاورز، خیابان شهید عبدالله‌زاده، کوچه شهید شهرستمی

........................

روضه خانگی

پیش‌منبرخوانی: حسن آهنسازان

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعبدالحمید شهاب

مرثیه‌خوانی: علی‌اکبر زادفرج

زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۱۹:۱۵

نشانی: خیابان لرزاده، خیابان شهید قدیر کاشانی شرقی، کوچه شهید حسین طاهری، بن‌بست فرعی حسینی

...........................

حسینیه ثارالله شمیران

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مرثیه‌خوانی: احمد واعظی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۰

نشانی: میدان تجریش، انتهای خیابان ملکی

.........................

مجمع بیت‌الاحزان

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی

مرثیه‌خوانی: مصطفی خورسندی

زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۱۸

نشانی: خیابان قزوین، نرسیده به قلعه مرغی، آستان مقدس امامزاده معصوم

..........................

روضه رضیع‌الحسین

سخنران: حجت‌الاسلام میرزامحمدی

مرثیه‌خوانی: علی مهدوی‌نژاد

زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: میدان شهدا، خیابان پیروزی، نبش خیابان شکوفه، حسینیه مهدیون تهران

.......................

مسجد حضرت علی ابن ابیطالب

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی

مرثیه‌خوانی: حامد باقری

زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۱۹:۴۵

نشانی: بلوار آیت‌الله کاشانی، مقابل شهریداری منطقه ۵

..........................

هیأت حبیب

سخنران: حجت‌الاسلام میری

مرثیه‌خوانی: سیدمحمدرضا نوشه‌ور

زمان: شنبه ۸ شهریومراه از ساعت ۲۰

نشانی: پایین‌تر از چهارراه کلاهدوز، مسجد جامع قلهک

..............................

هیأت نوباوگان قنات‌آباد

سخنران: مهدی توکلی

مرثیه‌خوانی: حمید دادوندی، حسین زبده و محمد سلیمانی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: خیابان مولوی، روبروی بانک کارگشایی

............................

هیأت عشاق الحسین

شب شهادت

پیش منبر: ابوالفضل نادری

سخنران:حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی

مرثیه‌خوانی: علی قربانی، علی اکبر زادفرج، میثم تربتی،‌ وحید مرادی

زمان: یکشنبه ۹شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

روز شهادت

سخنران: علی قربانی

مرثیه‌خوانی: سید محمدرضا نوشه‌ور،‌میثم تربتی،‌ ابوالفضل نادری  و وحید مرادی

زمان: دوشنبه ۱۰شهریور ماه از نماز ظهر و عصر

نشانی: میدان‌امام‌حسین(ع)، خیابان۱۷‌شهریورشمالی،‌ نرسیده به چهارراه صفا

................................

حسینیه آیت‌الله حق‌شناس

پیش‌منبرخوانی: مهدی سماواتی

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مرثیه‌خوانی: محمدرضا بذری

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۶:۴۵

نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام

.......................

هیأت قمر بنی هاشم

سخنران: حجت‌الاسلام جواد معینی

مرثیه‌خوانی: علی ناظمی، محمد پورعباسیان و جواد پورعباسیان

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: بزرگراه‌ارتش.شهرک‌ابوذر

..........................

هیأت مکتب العباس

سخنران: حجت‌الاسلام محمود ریاضت

مرثیه‌خوانی: سیدمحمدرضا نوشه‌ور

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۶:۳۰

نشانی: میدان‌شهدا، خ‌عظیم‌زادگان، نبش‌قادری

..............................

حسینیه مبارکه گودال قتلگاه

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعبدالحمید شهاب

مرثیه‌خوانی: غلامحسین مردانی، محمود اشتیاقی و علیرضا قانعی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۶:۳۰

نشانی: تقاطع‌ اتوبان محلاتی‌ و‌ ابوذر

..........................

هیأت رایةالرضا

سخنران: حجت‌الاسلام روح‌الله علیرضا لو

مرثیه‌خوانی: کاظم غفارنژاد

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: میدان محمدیه، ابتدای خیابان خیام، امامزاده سیدناصرالدین

.........................

مسجد جامع آل یاسین

مرثیه‌خوانی: سیدمجید بنی‌فاطمه

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از اذان مغرب

نشانی: خیابام خواجه عبدالله انصاری، کوچه نهم

......................

هیأت شهدای گمنام اهواز

سخنران: حجت‌الاسلام موسوی فرد

مرثیه‌خوانی: امین قدیم

زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۲۰:۱۵

نشانی: اهواز، شهرک نفت، پارک سلامت

.........................

بیت والد حجت‌الاسلام سیدحسین مومنی قم

سخنران: حجت‌الاسلام پناهیان

مرثیه‌خوانی: علی پیله‌وران و مهدی رسولی

زمان: شنبه ۸ شهریورماه از نماز مغرب

نشانی: قم، خیابان آبشار، کوچه بوعلی سینا، کوچه ۱۷

........................

هیأت حسنیه قم

سخنران: حجت‌الاسلام حائری

مرثیه‌خوانی: علی‌اکبر حائری

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: قم، بلوار شهید نواب صفوی، نبش کوی ۲

........................

هیأت محبان الائمه

سخنران: حجت‌الاسلام علی سرلک

مرثیه‌خوانی: امیر ولی‌زاده

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: مجیدیه شمالی، خیابان شهید منصوری، گلزار شهیدای گمنام بوستان مجیدیه

منبع فارس
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر