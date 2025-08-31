شهادت امام حسن عسکری (ع) هیأت کجا برویم؟+ برنامه ۴۵ هیأت

همزمان با فرارسیدن ۸ ماه ربیع‌الاول سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه‌السلام، هیأت‌ها، اماکن متبرکه و مساجد، مجالس عزاداری برپا می‌کنند. در ادامه برنامه ۴۵ هیأت به شرح زیر است:

مجتمع شهید باهنر رم ایتالیا

سخنران: حجت‌الاسلام زندیه

مرثیه‌خوانی: میثم مطیعی

زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۱۸نشانی: ایتالیا، رم، مجتمع شهید باهنر

مسجد جمکران

سخنران: حجت‌الاسلام رفیعی

مرثیه‌خوانی: مهدی رسولی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از نماز مغرب

هیأت رزمندگان غرب تهران

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی حسن‌آبادی

مرثیه‌خوانی: سعید حدادیان، جواد مقدم و محمدحسین حدادیان

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان آزادی غرب، بعد از یادگار امام، مهدیه امام حسن(ع)

مسجد جامع فردانش

شب شهادت

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعلیرضا حسینی

مرثیه‌خوانی: جواد مقدم

زمان: شنبه ۸‌ شهریور بعدازنماز‌ مغرب‌ و‌ عشاء

روز شهادت

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی گودرزی

مرثیه‌خوانی: سیدمحمد جوادی و حسین ایزدخواه

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از نماز ظهر

نشانی: جوادیه،ده متری اول،نبش بازارچه

موکب محبان علی ابن ابیطالب

سخنران : حجت‌الاسلام بندانی نیشابوری

مرثیه‌خوانی:حیدر خمسه،‌ علی پناهی،‌ امیر حسین حضرتی

زمان : شنبه ۸ شهریور ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: میدان قیام، خیابان ری، کوچه رقیب دوست،‌ حسینیه هدایت

هیأت مکتب‌الزهرا(س)

سخنران: حجت‌الاسلام عباس صرافم

رثیه‌خوانی: محمدرضا طاهری، حسین طاهری و علیرضا طاهری

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از اذان مغرب

نشانی: خیابان شریعتی،خیابان شهدای ناجا (پلیس)،‌ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، حسینیه چهارده معصوم علیهم‌السلام

هیأت ریحانةالنبی(س)

پیش‌منبرخوانی: مصطفی سماواتی

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مرثیه‌خوانی: منصور ارضی و محمدحسین پویانفر

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: میدان تجریش

هیأت نورالرضا(ع)

سخنران: حجت‌الاسلام ابوالقاسمی

مرثیه‌خوانی: نریمان پناهی و وحید مرادی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: ازگل، خیابان نوبهار، کوچه گلستان شرقی، مسجد امام رضا(ع)

هیأت یا فاطمةالزهرا بابل

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی انتصاری

مرثیه‌خوانی: محمدرضا بذری و جبار بذری

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: بابل،خیابان مصلی(حکیم آباد) نبش مصلی ۱۷، مجتمع فرهنگی مذهبی فاطمه الزهرا(س)

هیأت ثارالله رشت

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی نیک‌بین

مرثیه‌خوانی: ابوذر بیوکافی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: رشت، آستان مقدس حضرت فاطمه اخری

هیأت رضاجان

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مرثیه‌خوانی: جواد حیدری، محمدحسن فیضی و علی کرمی و محمدرضا پیروز

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: میدان بهارستان، خیابان شهید مصطفی خمینی، پایین‌تر ازچهارراه سرچشمه، حسینیه مکتب الرضا علیه السلام

هیأت مکتب الصادق

سخنران: حجت‌الاسلام سیدجلال موسویان

مرثیه‌خوانی: محمدحسین خسروشاهی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان شهید شاه‌آبادی، کوچه شهید اسماعیلی، تقاطع شهید لشکر

هیأت روضةالشهدا

سخنران: مجید مشهدی حسین

مرثیه‌خوانی: حسین محمدی‌فام و رضا صالحی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: سردار جنگل، بهار غربی، بالاتر از میدان استاندارد

هیأت محبان العباس

سخنران: حجت‌الاسلام محمدی

مرثیه‌خوانی: جمعی از ذاکرین

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از نماز مغرب

نشانی: خیابان مجاهدین اسلام،کوچه اسلامی،بن بست شهید اسماعیلی(منزل آقای اسماعیلی)

مسجد حضرت علی ابن الحسین

مرثیه‌خوانی: مهدی سماواتی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه بعد از نماز مغرب

نشانی: دربند، خیابان شهید احمدی زمانی

هیأت غریب زهرا

پیش‌منبرخوانی: حسن آهنسازان

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعباس موسوی مطلق

مرثیه‌خوانی: جواد حیدری

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: افسریه، خیابان ۳۶، بین ۱۵ متری اول و دوم، حسینیه جان‌نثاران حضرت ولیعصر(عج)

محفل زوار البقیع

پیش‌منبرخوانی: سعید هدایتیان

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی

مرثیه‌خوانی: حمید دادوندی و حسین ستوده

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه،کوچه صیرفی پور،مجموعه فرهنگی سرچشمه

هیأت مکتب‌الرضا

سخنران: حجت‌الاسلام هاشمی گلپایگانی

مرثیه‌خوانی: جواد حیدری، علی کرمی، حسین محمدی، دانیال فاخری و محمد فرجی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از نماز ظهر

نشانی: افسریه، ۱۵ متری چهارم، کوچه ۳۸، مسجد روح‌الله

هیأت جان‌نثاران‌حسینی‌

صنف‌ بزاز‌ تهران

شب شهادت

پیش‌ منبر: مهدی آصفی

سخنران : حجت‌الاسلام‌ شیخ سعید عطارنژاد

مرثیه‌خوانی: علی قرائیان و عباس کریمی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از اذان مغرب

روز شهادت

پیش‌منبرخوانی: حامد سهندی

سخنران: حجت‌الاسلام علیرضا صادقی واعظ

مرثیه‌خوانی: علی‌اکبر حائری و علی قرائیان

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۰نشانی: خیابان خیام، مقابل پاچنار، کوچه مبرا

هیأت پیرعطا

سخنران: حجت‌الاسلام سیدابراهیم هاشمیان

مرثیه‌خوانی: عباس رحمانی، سیدعلی سادات رضوی و جواد حبیبی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۰

نشانی: سه‌راه امین حضور

هیأت لواءالحیدر کرار کرج

سخنران: حجت‌الاسلام امیرخانی

مرثیه‌خوانی: سیدامیرحسینی و محمد شعبانپور

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: آستان‌مقدس‌امام‌زاده‌طاهر علیه‌السلام کرج

روضه معظم رقیه خاتون

سخنران: حجت‌الاسلام دارستانی

مرثیه‌خوانی: سیدمحمد جوادی، امیر ناصری و علیرضا شهرابی

زمان: شنبه ۸ شهریومراه از ساعت ۲۱

نشانی: خیابان مولی، بازار پرده‌فروش‌ها، خیابان پیرمرادی، کوچه آتش پنجه

فاطمیه تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعلی خاتمی خوانساری

مرثیه‌خوانی: محسن ابوالحسنی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۲:۴۵

نشانی: نارمک، چهارراه تلفنخانه،خیابان شهید آیت، به سمت خیابان دماوند، بن بست مهر

حسینیه انصارالحسین

سخنران: حجت‌الاسلام سیداحمد دارستانی

مرثیه‌خوانی: مهدی عزیزیان، سیدحسن کربلایی و محمد فصولی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۱

نشانی: خیابان ری،‌ابتدای اتوبان محلاتی

هیأت موج الحسن

مرثیه‌خوانی: علی‌اصغر ژولیده و حسین محمدحسینی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۷

نشانی: بلوار کشاورز، خیابان شهید عبدالله‌زاده، کوچه شهید شهرستمی

روضه خانگی

پیش‌منبرخوانی: حسن آهنسازان

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعبدالحمید شهاب

مرثیه‌خوانی: علی‌اکبر زادفرج

زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۱۹:۱۵

نشانی: خیابان لرزاده، خیابان شهید قدیر کاشانی شرقی، کوچه شهید حسین طاهری، بن‌بست فرعی حسینی

حسینیه ثارالله شمیران

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مرثیه‌خوانی: احمد واعظی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۰

نشانی: میدان تجریش، انتهای خیابان ملکی

مجمع بیت‌الاحزان

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی

مرثیه‌خوانی: مصطفی خورسندی

زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۱۸

نشانی: خیابان قزوین، نرسیده به قلعه مرغی، آستان مقدس امامزاده معصوم

روضه رضیع‌الحسین

سخنران: حجت‌الاسلام میرزامحمدی

مرثیه‌خوانی: علی مهدوی‌نژاد

زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: میدان شهدا، خیابان پیروزی، نبش خیابان شکوفه، حسینیه مهدیون تهران

مسجد حضرت علی ابن ابیطالب

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی

مرثیه‌خوانی: حامد باقری

زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۱۹:۴۵

نشانی: بلوار آیت‌الله کاشانی، مقابل شهریداری منطقه ۵

هیأت حبیب

سخنران: حجت‌الاسلام میری

مرثیه‌خوانی: سیدمحمدرضا نوشه‌ور

زمان: شنبه ۸ شهریومراه از ساعت ۲۰

نشانی: پایین‌تر از چهارراه کلاهدوز، مسجد جامع قلهک

هیأت نوباوگان قنات‌آباد

سخنران: مهدی توکلی

مرثیه‌خوانی: حمید دادوندی، حسین زبده و محمد سلیمانی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: خیابان مولوی، روبروی بانک کارگشایی

هیأت عشاق الحسین

شب شهادت

پیش منبر: ابوالفضل نادری

سخنران:حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی

مرثیه‌خوانی: علی قربانی، علی اکبر زادفرج، میثم تربتی،‌ وحید مرادی

زمان: یکشنبه ۹شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

روز شهادت

سخنران: علی قربانی

مرثیه‌خوانی: سید محمدرضا نوشه‌ور،‌میثم تربتی،‌ ابوالفضل نادری و وحید مرادی

زمان: دوشنبه ۱۰شهریور ماه از نماز ظهر و عصر

نشانی: میدان‌امام‌حسین(ع)، خیابان۱۷‌شهریورشمالی،‌ نرسیده به چهارراه صفا

حسینیه آیت‌الله حق‌شناس

پیش‌منبرخوانی: مهدی سماواتی

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مرثیه‌خوانی: محمدرضا بذری

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۶:۴۵

نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام

هیأت قمر بنی هاشم

سخنران: حجت‌الاسلام جواد معینی

مرثیه‌خوانی: علی ناظمی، محمد پورعباسیان و جواد پورعباسیان

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: بزرگراه‌ارتش.شهرک‌ابوذر

هیأت مکتب العباس

سخنران: حجت‌الاسلام محمود ریاضت

مرثیه‌خوانی: سیدمحمدرضا نوشه‌ور

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۶:۳۰

نشانی: میدان‌شهدا، خ‌عظیم‌زادگان، نبش‌قادری

حسینیه مبارکه گودال قتلگاه

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعبدالحمید شهاب

مرثیه‌خوانی: غلامحسین مردانی، محمود اشتیاقی و علیرضا قانعی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۶:۳۰

نشانی: تقاطع‌ اتوبان محلاتی‌ و‌ ابوذر

هیأت رایةالرضا

سخنران: حجت‌الاسلام روح‌الله علیرضا لو

مرثیه‌خوانی: کاظم غفارنژاد

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: میدان محمدیه، ابتدای خیابان خیام، امامزاده سیدناصرالدین

مسجد جامع آل یاسین

مرثیه‌خوانی: سیدمجید بنی‌فاطمه

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از اذان مغرب

نشانی: خیابام خواجه عبدالله انصاری، کوچه نهم

هیأت شهدای گمنام اهواز

سخنران: حجت‌الاسلام موسوی فرد

مرثیه‌خوانی: امین قدیم

زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۲۰:۱۵

نشانی: اهواز، شهرک نفت، پارک سلامت

بیت والد حجت‌الاسلام سیدحسین مومنی قم

سخنران: حجت‌الاسلام پناهیان

مرثیه‌خوانی: علی پیله‌وران و مهدی رسولی

زمان: شنبه ۸ شهریورماه از نماز مغرب

نشانی: قم، خیابان آبشار، کوچه بوعلی سینا، کوچه ۱۷

هیأت حسنیه قم

سخنران: حجت‌الاسلام حائری

مرثیه‌خوانی: علی‌اکبر حائری

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: قم، بلوار شهید نواب صفوی، نبش کوی ۲

هیأت محبان الائمه

سخنران: حجت‌الاسلام علی سرلک

مرثیه‌خوانی: امیر ولی‌زاده

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: مجیدیه شمالی، خیابان شهید منصوری، گلزار شهیدای گمنام بوستان مجیدیه

