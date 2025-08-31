۱۳ درصد رتبههای اول کنکور در اختیار غیرانتفاعیها
در اینجا باید بد نیست بار دیگر موضوع عدم عملکرد قابل قبول مدارس دولتی در کسب رتبه قابل قبول اشاره کرد؛ مدارسی که هر چند سهم بالایی در تحصیل دانشآموزان دارند، اما نمیتوانند مسیر امنی برای رسیدن آنها به تحصیلات آکادمیک باشند. همچنین نگاهی جزئیتر به 3 گروه اصلی یعنی ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی وضعیت را متفاوتتر هم میکند؛ چرا که 77 درصد نفرات برتر این گروهها جزء دانشآموزان سمپادی بودهاند. وقتی این آمار را در کنار 30 داوطلب برتر سال گذشته قرار دهیم، نشاندهنده رشد 4 درصدی مدارس سمپادی است؛ چرا که در آزمون سال گذشته در مجموع 73 درصد نفرات برتر ریاضی، علوم انسانی و تجربی از صندلی مدارس سمپاد خودشان را به دانشگاه رسانده بودند.
نگاهی به وضعیت مدارس مابقی نفرات برتر 3 گروه آزمایشی هم نشان میدهد که 13 درصد آنها در مدارس غیرانتفاعی و 10 درصد نیز در مدارس نمونه دولتی تحصیل کردهاند. عملاً هیچ داوطلبی از مدرسه دولتی عادی نتوانسته بود خودش را به جمع برترینها برساند. موضوعی که بالاخره یک بار برای همیشه باید فکری به حال آن شود، چرا که تداوم این مسیر جز ناامیدی دانشآموزانی که به دلایل شرایط مالی ناچار به تحصیل در مدارس عادی دولتی هستند، دستاورد دیگری نخواهد داشت.