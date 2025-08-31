خبرگزاری کار ایران
قیمت درهم امارات امروز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1680126
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:یکشنبه ۹ شهریور

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

281,850

بالاترین قیمت روز

284,860

پایین ترین قیمت روز

275,900

بیشترین مقدار نوسان روز

5.090

درصد بیشترین نوسان روز

%0.3

نرخ بازگشایی بازار

275,970

زمان ثبت آخرین نرخ

۹ شهریور

نرخ روز گذشته

274,200

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

%2.79

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

7.650
