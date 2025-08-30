قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:شنبه ۸ شهریور
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
10,230,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
18,650,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
27,080,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
35,510,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
43,930,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
52,360,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
60,780,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
69,210,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
77,640,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
86,750,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
95,200,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
103,650,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
112,050,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
120,500,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
128,900,000